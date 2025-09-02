Können DIESE Energie-Aktien dein Portfolio retten?

Um über 40 Prozent brach die Aktie des dänischen Windanlagenherstellers Ørsted ein, als die Nachricht vom Baustopp des Windparks "Revolution Wind" die Runde machte. Das Projekt ist zwar zu 80 Prozent fertig gestellt, 45 der 65 Turbinen gebaut. Aber die Aussichten für die USA in puncto Erneuerbare Energien verdüstern sich.

Auch die One Beautiful Bill setzt konsequent die Subvention für Erneuerbare Energien ab. Besonders betroffen war Sunrun. Denn bis Ende 2027 streicht Trump die Investitions- und Produktionssteuergutschriften für Wind- und Solarenergie.

Aber: Das bringt Hersteller aus Europa auf den Plan, die nicht im US-Geschäft involviert sind.

Können also Klima-Aktien für Wind im Portfolio sorgen? Hat der Markt Erneuerbarer Energien mit US-Präsident Trump überhaupt Chancen?

In dieser Folge von Börse, Baby! schauen Ferdinand Hammer und ich genau hin, ob du mit Solaraktien sauber Geld machen kannst oder du dir die Finger verbrennst. Es geht um die politischen Rahmenbedingungen und wir analysieren einzelne Titel zur Windkraft, die erfolgsversprechend aussehen!

Hört direkt rein – unser neues Format "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

