    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAd-hocsvorwärtsNachricht

    Plus 21%

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    APOTHEKE ADHOC wächst auch 2025 rasant (FOTO)

    Berlin (ots) - APOTHEKE ADHOC hat seinen starken Wachstumskurs auch über den
    Sommer hinweg fortgesetzt. Das Branchenportal für den deutschsprachigen
    Apotheken- und Pharmamarkt legte zwischen Januar und August 2025 bei den Visits
    mit 34,29 Mio. Visits (2024: 28,32) um beachtliche 5,9 Mio. bzw. um 21 Prozent
    zu. Im August 2025 verzeichnete das Portal 5,19 Mio. Visits nach 3,64 Mio. in
    2024. Das Wachstum betrug im August 1,55 Mio. Visits bzw. 42 Prozent.

    Die aktuellen pharma- und gesundheitspolitischen Entwicklungen stehen dabei für
    die Leser:innen aus Pharma und Apotheke im Fokus. Neben den Entwicklungen im
    Apotheken- und Arzneimittelmarkt sind aber auch digitale Themen, Innovationen
    und vor allem die exklusiven Berichterstattungen der Redaktion unter Führung von
    Patrick Hollstein und Nadine Tröbitscher die Treiber des Erfolgs. Mit Webinaren,
    APOTHEKE Live-Shows, dem werktäglichen ADHOC24, spannenden Rubriken zu
    Schwerpunktthemen und in den Social Media-Kanälen erreicht APOTHEKE ADHOC nicht
    nur Apothekenleiter:innen, sondern das gesamte Apothekenteam.

    "Der Apothekenmarkt ist in Bewegung wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr.
    APOTHEKE ADHOC bietet publizistisch unabhängige Orientierung, Einordnung und
    liefert zudem aktuelle Informationen, die nicht nur für Apothekenteams, sondern
    auch für alle anderen Marktplayer von Bedeutung sind", sagt Herausgeber Tom
    Bellartz, CEO der ELPATO Medien GmbH, Berlin.

    APOTHEKE ADHOC präsentiert zudem am 30. September 2025 erneut die
    Zukunftskonferenz VISION.A in Berlin. Dort werden abends zum 10. Mal die
    VISION.A Awards verliehen. Am vergangenen Wochenende startete in Leipzig wieder
    die APOTHEKENTOUR mit rund 2.800 Apotheker:innen, PTA und PKA aus der
    Sommerpause, ebenfalls präsentiert von APOTHEKE ADHOC.

    Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit mehr als 90
    Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit
    besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf
    der digitalen Kommunikation und Live-Events.

    Pressekontakt:

    Sophie Tribula
    mailto:presse@elpato.de
    ELPATO Medien GmbH // APOTHEKE ADHOC
    Franz-Ehrlich-Straße 12
    12489 Berlin

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/68717/6109417
    OTS: APOTHEKE ADHOC




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Plus 21% APOTHEKE ADHOC wächst auch 2025 rasant (FOTO) APOTHEKE ADHOC hat seinen starken Wachstumskurs auch über den Sommer hinweg fortgesetzt. Das Branchenportal für den deutschsprachigen Apotheken- und Pharmamarkt legte zwischen Januar und August 2025 bei den Visits mit 34,29 Mio. Visits (2024: 28,32) …