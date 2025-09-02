Dual Degree mit der TU Clausthal ab Herbst 2025

Kufstein (ots) - Studierende des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen an der

FH Kufstein Tirol können künftig einen Doppelabschluss mit der TU Clausthal

erwerben.



Die FH Kufstein Tirol und die Technische Universität Clausthal intensivieren

ihre Kooperation im Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen (https://www.f

h-kufstein.ac.at/bachelor/wirtschaftsingenieurwesen-vz/dual-degree) und

ermöglichen Studierenden ab dem kommenden Semester einen internationalen

Doppelabschluss (Dual Degree). Nach vier Semestern an der FH Kufstein Tirol

können Studierende zusätzlich an der TU Clausthal studieren - und so beide

Abschlüsse erwerben.





Doppelt profitieren - national und international



Das innovative Kooperationsmodell eröffnet beteiligten Studierenden vielfältige

Vorteile:



- Internationales Profil : Ein integrierter Studienaufenthalt an der TU

Clausthal stärkt soziokulturelle Kompetenzen und erweitert das internationale

Netzwerk.

- Fachliche Vertiefung : Die Studierenden profitieren von hochkarätigen

ingenieurwissenschaftlichen Lehrinhalten und wirtschaftswissenschaftlichen

Veranstaltungen mit quantitativer Ausrichtung.

- Zwei Abschlüsse : Neben dem Abschluss der FH Kufstein Tirol wird zusätzlich

ein BSc Wirtschaftsingenieurwesen von der TU Clausthal verliehen.

- Hervorragende Master-Chancen : Absolvent:innen qualifizieren sich direkt für

weiterführende Masterprogramme an beiden Partnerhochschulen.



Prof. (FH) Dr. Claudia van der Vorst, Vizerektorin und stellvertretende

Studiengangsleiterin Wirtschaftsingenieurwesen, unterstreicht: "Das

Dual-Degree-Programm mit der TU Clausthal erweitert unser Studienangebot durch

ein hohes Maß an internationaler Kompetenz und wissenschaftlichem Tiefgang.

Unsere Studierenden profitieren von zwei starken Hochschulstandorten - und damit

von klaren Karrierevorteilen."



Wechselseitig anerkannte Prüfungsleistungen



Beide Hochschulen erkennen einen großen Anteil der Prüfungsleistung gegenseitig

an, was den Doppelabschluss besonders effizient macht. Gleichzeitig ergänzen

sich die spezifischen Profile der beiden Studiengänge in idealer Weise. Während

das Fächerspektrum der TU Clausthal eher grundlagen- und forschungsorientiert

ausgerichtet ist, nehmen an der FH Kufstein Tirol praxis- und projektbezogene

Inhalte breiteren Raum ein. Das Kufsteiner Curriculum nutzt die aus der

stärkeren Fokussierung resultierenden Freiräume für die Integration von Fächern

mit unmittelbarer aktueller Anwendungsrelevanz. Mit dem Bachelorabschluss der TU

Clausthal kann das Studium nahtlos im konsekutiven Masterstudiengang der TU

fortgeführt werden, der an die zukunftssicheren Forschungsschwerpunkte der TU

Clausthal in den Bereichen Produktion und Prozesse, Energie- und

Rohstoffmanagement sowie Werkstofftechnologien anknüpft.



"Als Verantwortlicher für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen der

Technischen Universität Clausthal freue ich mich sehr über den Start des

Dual-Degree-Programms zum kommenden Wintersemester 2025/26", ergänzt Prof. Dr.

Christoph Schwindt, Operations Management Group, Institute of Management and

Economics. "Dieses Programm ist in enger Abstimmung mit unserer

Partnerhochschule FH Kufstein Tirol entwickelt worden. Es ermöglicht den

Clausthaler und den Kufsteiner Studierenden, innerhalb von sieben Semestern die

Abschlüsse beider Hochschulen zu erwerben. Der Vorstand der Stiftung

Akkreditierungsrat, die in Deutschland im gesetzlichen Auftrag die

Qualitätssicherung von Studiengängen organisiert, bestätigt, dass das

Dual-Degree-Programm adäquat aufgebaut ist, die Studierbarkeit gewährleistet ist

und alle formalen Anforderungen erfüllt sind."



Interessierte Studierende bewerben sich nach Abschluss des vierten Semesters des

FH-Studiums. Die FH Kufstein Tirol nominiert qualifizierte Kandidat:innen zur

Partnerhochschule TU Clausthal. Entscheidung und Zulassung erfolgen seitens der

TU Clausthal unter Berücksichtigung der dort gültigen Zulassungsregeln.



Links:



- Wirtschaftsingenieurwesen | vz (https://www.fh-kufstein.ac.at/bachelor/wirtsch

aftsingenieurwesen-vz/dual-degree)

- Dual Degree (https://www.fh-kufstein.ac.at/bachelor/wirtschaftsingenieurwesen-

vz/dual-degree)

- TU Clausthal (https://www.tu-clausthal.de/) | Website



