    Dual Degree mit der TU Clausthal ab Herbst 2025

    Kufstein (ots) - Studierende des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen an der
    FH Kufstein Tirol können künftig einen Doppelabschluss mit der TU Clausthal
    erwerben.

    Die FH Kufstein Tirol und die Technische Universität Clausthal intensivieren
    ihre Kooperation im Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen (https://www.f
    h-kufstein.ac.at/bachelor/wirtschaftsingenieurwesen-vz/dual-degree) und
    ermöglichen Studierenden ab dem kommenden Semester einen internationalen
    Doppelabschluss (Dual Degree). Nach vier Semestern an der FH Kufstein Tirol
    können Studierende zusätzlich an der TU Clausthal studieren - und so beide
    Abschlüsse erwerben.

    Doppelt profitieren - national und international

    Das innovative Kooperationsmodell eröffnet beteiligten Studierenden vielfältige
    Vorteile:

    - Internationales Profil : Ein integrierter Studienaufenthalt an der TU
    Clausthal stärkt soziokulturelle Kompetenzen und erweitert das internationale
    Netzwerk.
    - Fachliche Vertiefung : Die Studierenden profitieren von hochkarätigen
    ingenieurwissenschaftlichen Lehrinhalten und wirtschaftswissenschaftlichen
    Veranstaltungen mit quantitativer Ausrichtung.
    - Zwei Abschlüsse : Neben dem Abschluss der FH Kufstein Tirol wird zusätzlich
    ein BSc Wirtschaftsingenieurwesen von der TU Clausthal verliehen.
    - Hervorragende Master-Chancen : Absolvent:innen qualifizieren sich direkt für
    weiterführende Masterprogramme an beiden Partnerhochschulen.

    Prof. (FH) Dr. Claudia van der Vorst, Vizerektorin und stellvertretende
    Studiengangsleiterin Wirtschaftsingenieurwesen, unterstreicht: "Das
    Dual-Degree-Programm mit der TU Clausthal erweitert unser Studienangebot durch
    ein hohes Maß an internationaler Kompetenz und wissenschaftlichem Tiefgang.
    Unsere Studierenden profitieren von zwei starken Hochschulstandorten - und damit
    von klaren Karrierevorteilen."

    Wechselseitig anerkannte Prüfungsleistungen

    Beide Hochschulen erkennen einen großen Anteil der Prüfungsleistung gegenseitig
    an, was den Doppelabschluss besonders effizient macht. Gleichzeitig ergänzen
    sich die spezifischen Profile der beiden Studiengänge in idealer Weise. Während
    das Fächerspektrum der TU Clausthal eher grundlagen- und forschungsorientiert
    ausgerichtet ist, nehmen an der FH Kufstein Tirol praxis- und projektbezogene
    Inhalte breiteren Raum ein. Das Kufsteiner Curriculum nutzt die aus der
    stärkeren Fokussierung resultierenden Freiräume für die Integration von Fächern
    mit unmittelbarer aktueller Anwendungsrelevanz. Mit dem Bachelorabschluss der TU
    Clausthal kann das Studium nahtlos im konsekutiven Masterstudiengang der TU
    fortgeführt werden, der an die zukunftssicheren Forschungsschwerpunkte der TU
    Clausthal in den Bereichen Produktion und Prozesse, Energie- und
    Rohstoffmanagement sowie Werkstofftechnologien anknüpft.

    "Als Verantwortlicher für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen der
    Technischen Universität Clausthal freue ich mich sehr über den Start des
    Dual-Degree-Programms zum kommenden Wintersemester 2025/26", ergänzt Prof. Dr.
    Christoph Schwindt, Operations Management Group, Institute of Management and
    Economics. "Dieses Programm ist in enger Abstimmung mit unserer
    Partnerhochschule FH Kufstein Tirol entwickelt worden. Es ermöglicht den
    Clausthaler und den Kufsteiner Studierenden, innerhalb von sieben Semestern die
    Abschlüsse beider Hochschulen zu erwerben. Der Vorstand der Stiftung
    Akkreditierungsrat, die in Deutschland im gesetzlichen Auftrag die
    Qualitätssicherung von Studiengängen organisiert, bestätigt, dass das
    Dual-Degree-Programm adäquat aufgebaut ist, die Studierbarkeit gewährleistet ist
    und alle formalen Anforderungen erfüllt sind."

    Interessierte Studierende bewerben sich nach Abschluss des vierten Semesters des
    FH-Studiums. Die FH Kufstein Tirol nominiert qualifizierte Kandidat:innen zur
    Partnerhochschule TU Clausthal. Entscheidung und Zulassung erfolgen seitens der
    TU Clausthal unter Berücksichtigung der dort gültigen Zulassungsregeln.

    Links:

    - Wirtschaftsingenieurwesen | vz (https://www.fh-kufstein.ac.at/bachelor/wirtsch
    aftsingenieurwesen-vz/dual-degree)
    - Dual Degree (https://www.fh-kufstein.ac.at/bachelor/wirtschaftsingenieurwesen-
    vz/dual-degree)
    - TU Clausthal (https://www.tu-clausthal.de/) | Website

    Pressekontakt:

    FH Kufstein Tirol
    Lisa Berke, MSc.
    Telefon: + 43 5372 71819 109
    E-Mail: mailto:lisa.berke@fh-kufstein.ac.at
    Website: https://www.fh-kufstein.ac.at

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/64908/6109418
    OTS: Fachhochschule KufsteinTirol




