Dual Degree mit der TU Clausthal ab Herbst 2025
Kufstein (ots) - Studierende des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen an der
FH Kufstein Tirol können künftig einen Doppelabschluss mit der TU Clausthal
erwerben.
Die FH Kufstein Tirol und die Technische Universität Clausthal intensivieren
ihre Kooperation im Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen (https://www.f
h-kufstein.ac.at/bachelor/wirtschaftsingenieurwesen-vz/dual-degree) und
ermöglichen Studierenden ab dem kommenden Semester einen internationalen
Doppelabschluss (Dual Degree). Nach vier Semestern an der FH Kufstein Tirol
können Studierende zusätzlich an der TU Clausthal studieren - und so beide
Abschlüsse erwerben.
Doppelt profitieren - national und international
Das innovative Kooperationsmodell eröffnet beteiligten Studierenden vielfältige
Vorteile:
- Internationales Profil : Ein integrierter Studienaufenthalt an der TU
Clausthal stärkt soziokulturelle Kompetenzen und erweitert das internationale
Netzwerk.
- Fachliche Vertiefung : Die Studierenden profitieren von hochkarätigen
ingenieurwissenschaftlichen Lehrinhalten und wirtschaftswissenschaftlichen
Veranstaltungen mit quantitativer Ausrichtung.
- Zwei Abschlüsse : Neben dem Abschluss der FH Kufstein Tirol wird zusätzlich
ein BSc Wirtschaftsingenieurwesen von der TU Clausthal verliehen.
- Hervorragende Master-Chancen : Absolvent:innen qualifizieren sich direkt für
weiterführende Masterprogramme an beiden Partnerhochschulen.
Prof. (FH) Dr. Claudia van der Vorst, Vizerektorin und stellvertretende
Studiengangsleiterin Wirtschaftsingenieurwesen, unterstreicht: "Das
Dual-Degree-Programm mit der TU Clausthal erweitert unser Studienangebot durch
ein hohes Maß an internationaler Kompetenz und wissenschaftlichem Tiefgang.
Unsere Studierenden profitieren von zwei starken Hochschulstandorten - und damit
von klaren Karrierevorteilen."
Wechselseitig anerkannte Prüfungsleistungen
Beide Hochschulen erkennen einen großen Anteil der Prüfungsleistung gegenseitig
an, was den Doppelabschluss besonders effizient macht. Gleichzeitig ergänzen
sich die spezifischen Profile der beiden Studiengänge in idealer Weise. Während
das Fächerspektrum der TU Clausthal eher grundlagen- und forschungsorientiert
ausgerichtet ist, nehmen an der FH Kufstein Tirol praxis- und projektbezogene
Inhalte breiteren Raum ein. Das Kufsteiner Curriculum nutzt die aus der
stärkeren Fokussierung resultierenden Freiräume für die Integration von Fächern
mit unmittelbarer aktueller Anwendungsrelevanz. Mit dem Bachelorabschluss der TU
Clausthal kann das Studium nahtlos im konsekutiven Masterstudiengang der TU
fortgeführt werden, der an die zukunftssicheren Forschungsschwerpunkte der TU
Clausthal in den Bereichen Produktion und Prozesse, Energie- und
Rohstoffmanagement sowie Werkstofftechnologien anknüpft.
"Als Verantwortlicher für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen der
Technischen Universität Clausthal freue ich mich sehr über den Start des
Dual-Degree-Programms zum kommenden Wintersemester 2025/26", ergänzt Prof. Dr.
Christoph Schwindt, Operations Management Group, Institute of Management and
Economics. "Dieses Programm ist in enger Abstimmung mit unserer
Partnerhochschule FH Kufstein Tirol entwickelt worden. Es ermöglicht den
Clausthaler und den Kufsteiner Studierenden, innerhalb von sieben Semestern die
Abschlüsse beider Hochschulen zu erwerben. Der Vorstand der Stiftung
Akkreditierungsrat, die in Deutschland im gesetzlichen Auftrag die
Qualitätssicherung von Studiengängen organisiert, bestätigt, dass das
Dual-Degree-Programm adäquat aufgebaut ist, die Studierbarkeit gewährleistet ist
und alle formalen Anforderungen erfüllt sind."
Interessierte Studierende bewerben sich nach Abschluss des vierten Semesters des
FH-Studiums. Die FH Kufstein Tirol nominiert qualifizierte Kandidat:innen zur
Partnerhochschule TU Clausthal. Entscheidung und Zulassung erfolgen seitens der
TU Clausthal unter Berücksichtigung der dort gültigen Zulassungsregeln.
Links:
- Wirtschaftsingenieurwesen | vz (https://www.fh-kufstein.ac.at/bachelor/wirtsch
aftsingenieurwesen-vz/dual-degree)
- Dual Degree (https://www.fh-kufstein.ac.at/bachelor/wirtschaftsingenieurwesen-
vz/dual-degree)
- TU Clausthal (https://www.tu-clausthal.de/) | Website
