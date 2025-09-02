Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im DAX am 02.09.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.09.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Siemens Energy
Tagesperformance: -5,29 %
Platz 1
Performance 1M: -11,62 %
Vonovia
Tagesperformance: -4,77 %
Platz 2
Performance 1M: +1,87 %
Fresenius Medical Care
Tagesperformance: -4,57 %
Platz 3
Performance 1M: -1,30 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -4,05 %
Platz 4
Performance 1M: +2,23 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -3,47 %
Platz 5
Performance 1M: +11,73 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 6
Performance 1M: +5,13 %
Siemens
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 7
Performance 1M: +10,64 %
Zalando
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 8
Performance 1M: -5,14 %
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 9
Performance 1M: +0,68 %
Commerzbank
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 10
Performance 1M: +4,85 %
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 11
Performance 1M: +2,21 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 12
Performance 1M: +5,69 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 13
Performance 1M: +5,06 %
