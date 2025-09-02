Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 02.09.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.09.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -17,97 %
Platz 1
Performance 1M: -2,62 %
United Internet
Tagesperformance: -5,36 %
Platz 2
Performance 1M: +13,90 %
AIXTRON
Tagesperformance: -5,22 %
Platz 3
Performance 1M: -13,67 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -4,75 %
Platz 4
Performance 1M: -3,24 %
Evotec
Tagesperformance: -4,41 %
Platz 5
Performance 1M: -11,83 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -4,29 %
Platz 6
Performance 1M: -21,53 %
Bechtle
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 7
Performance 1M: +12,43 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -4,02 %
Platz 8
Performance 1M: +2,23 %
Nemetschek
Tagesperformance: -3,87 %
Platz 9
Performance 1M: -9,79 %
IONOS Group
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 10
Performance 1M: -6,04 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -3,50 %
Platz 11
Performance 1M: +11,73 %
Jenoptik
Tagesperformance: -3,47 %
Platz 12
Performance 1M: -5,91 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -3,23 %
Platz 13
Performance 1M: -71,67 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 14
Performance 1M: -8,69 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 15
Performance 1M: -4,80 %
Formycon
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 16
Performance 1M: -7,13 %
TeamViewer
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 17
Performance 1M: +14,71 %
Nordex
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 18
Performance 1M: -4,30 %
Nagarro
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 19
Performance 1M: -1,31 %
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 20
Performance 1M: +2,21 %
Kontron
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 21
Performance 1M: -9,99 %
