Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 02.09.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.09.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Infineon Technologies
Tagesperformance: -4,00 %
Platz 1
Performance 1M: +2,23 %
Siemens
Tagesperformance: -3,18 %
Platz 2
Performance 1M: +10,64 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 3
Performance 1M: -2,01 %
ASML Holding
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 4
Performance 1M: +6,75 %
Vinci
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 5
Performance 1M: -2,66 %
DANONE
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 6
Performance 1M: -1,92 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 7
Performance 1M: +8,48 %
AXA
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 8
Performance 1M: +1,58 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 9
Performance 1M: +0,19 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 10
Performance 1M: +10,50 %
