Aktien mit extremer Performance im ATX am 02.09.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.09.2025 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 1
Performance 1M: +11,36 %
CA-Immobilien-Anlagen
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 2
Performance 1M: -0,43 %
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 3
Performance 1M: -2,04 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 4
Performance 1M: -2,73 %
Wienerberger
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 5
Performance 1M: +3,11 %
