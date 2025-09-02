The Kraft Heinz Company Aktie kommt unter die Räder - 02.09.2025

Die The Kraft Heinz Company Aktie ist bisher um -6,29 % auf 22,500€ gefallen. Das sind -1,510 € weniger als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Kraft Heinz ist ein führender Lebensmittelhersteller mit bekannten Marken wie Heinz und Kraft. Sie bieten ein breites Spektrum an verpackten Lebensmitteln an und sind weltweit präsent. Hauptkonkurrenten sind Nestlé und Unilever. Ihre ikonischen Marken und Anpassungsfähigkeit an Verbrauchertrends heben sie hervor.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die The Kraft Heinz Company-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +1,90 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Kraft Heinz Company Aktie damit um +0,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,61 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von The Kraft Heinz Company -18,71 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,44 % geändert.

The Kraft Heinz Company Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,50 % 1 Monat +1,61 % 3 Monate +1,90 % 1 Jahr -24,90 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur The Kraft Heinz Company Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Kraft Heinz Aktie nach der Ankündigung einer Unternehmensaufspaltung. Die Aktie fiel um etwa 5%, nachdem Warren Buffet seine Enttäuschung über die Maßnahme äußerte. Während einige Anleger die Aufspaltung als unzureichend betrachten und Bedenken hinsichtlich der Verschuldung äußern, sehen andere darin eine Chance und haben bei Kursen um 23€ investiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber The Kraft Heinz Company eingestellt.

Informationen zur The Kraft Heinz Company Aktie

Es gibt 1 Mrd. The Kraft Heinz Company Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,85 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Am US-Aktienmarkt zeichnen sich nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende am Dienstag weitere Verluste ab. Über eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,7 Prozent tiefer auf 45.216 Punkte. Damit würde …

Der US-Nahrungsmittelkonzern Kraft Heinz spaltet sich in zwei separat an der Börse notierte Unternehmen auf. Getrennt sollen beide Teile in Zukunft jeweils mehr für Investoren abwerfen. Ein Unternehmen soll sich auf die Bereiche Saucen wie …

The Kraft Heinz Company Aktie jetzt kaufen?

Ob die The Kraft Heinz Company Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Kraft Heinz Company Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.