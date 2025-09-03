Ryanair veröffentlicht Mega-Zahlen - starkes Wachstum im August

Die Fluglinie Ryanair führte im August 2025 über 114.000 Flüge durch und war dabei zu 96 Prozent ausgebucht. Die Zahl der Reisenden lag um zwei Prozent höher als im August 2024, was einen Zuwachs von rund 500.000 Passagieren bedeutet. Dieses Wachstum spiegelt die starke Marktposition von Ryanair und seine Fähigkeit wider, mehr Passagiere anzuziehen. Zudem tragen die neuen Rekordzahlen zu einem jährlichen Anstieg der Gästezahlen um sechs Prozent bei.

Die Tochtergesellschaft der irischen Ryanair Holdings PLC ist, gemessen an der Passagierzahl, die größte Fluggesellschaft Europas.





Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 23,40 Euro auf "Hold" belassen. Das Ziel für das Gesamtgeschäftsjahr 2026 entspreche den Markterwartungen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion





Solarbranche vor dem Mega-Comeback? Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound! Jetzt Report kostenlos herunterladen!