    Neuer Rekord für Europas Nr. 1

    Ryanair veröffentlicht Mega-Zahlen - starkes Wachstum im August

    Die Billigfluggesellschaft Ryanair teilte in einer Unternehmensmitteilung mit, dass sich die Zahl der Reisenden im Vergleich zum August 2024 um 500.000 Fluggäste erhöht hat.

    Die Fluglinie Ryanair führte im August 2025 über 114.000 Flüge durch und war dabei zu 96 Prozent ausgebucht. Die Zahl der Reisenden lag um zwei Prozent höher als im August 2024, was einen Zuwachs von rund 500.000 Passagieren bedeutet. Dieses Wachstum spiegelt die starke Marktposition von Ryanair und seine Fähigkeit wider, mehr Passagiere anzuziehen. Zudem tragen die neuen Rekordzahlen zu einem jährlichen Anstieg der Gästezahlen um sechs Prozent bei.  

    Die Tochtergesellschaft der irischen Ryanair Holdings PLC ist, gemessen an der Passagierzahl, die größte Fluggesellschaft Europas. 

    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 23,40 Euro auf "Hold" belassen. Das Ziel für das Gesamtgeschäftsjahr 2026 entspreche den Markterwartungen.

     Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

     




