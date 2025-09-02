    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Merz über Putin

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Vielleicht schwerster Kriegsverbrecher unserer Zeit'

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz nennt Putin "schwersten Kriegsverbrecher" der Zeit.
    • Nachgiebigkeit gegenüber Kriegsverbrechern ist falsch.
    • Russland wird für Terror gegen Zivilbevölkerung verurteilt.

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin mit scharfen Worten für sein Vorgehen im Ukraine-Krieg kritisiert. "Es ist ein Kriegsverbrecher. Es ist vielleicht der schwerste Kriegsverbrecher unserer Zeit, den wir zurzeit im großen Maßstab sehen", sagte der CDU-Chef in einem Interview für die Sat.1-Sendung ":newstime", die am Abend ausgestrahlt werden soll. "Und wir müssen uns einfach darüber im Klaren sein, wie man mit Kriegsverbrechern umgeht. Da ist Nachgiebigkeit fehl am Platz."

    Merz hat Russland auch als Kanzler schon "schwerste Kriegsverbrechen" und "Terror gegen Zivilbevölkerung" vorgeworfen. Dass er den russischen Präsidenten persönlich als "vielleicht schwersten Kriegsverbrecher unserer Zeit" bezeichnet, ist aber neu.

    Der Kanzler war in dem Interview auf eine Äußerung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angesprochen worden, die Putin bei einem Besuch in Polen laut Transkript der EU-Kommission als "Raubtier" bezeichnet hatte. Er wurde gefragt, welchen Namen er dem russischen Präsidenten geben würde./mfi/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Merz über Putin 'Vielleicht schwerster Kriegsverbrecher unserer Zeit' Bundeskanzler Friedrich Merz hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin mit scharfen Worten für sein Vorgehen im Ukraine-Krieg kritisiert. "Es ist ein Kriegsverbrecher. Es ist vielleicht der schwerste Kriegsverbrecher unserer Zeit, den wir …