    Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 02.09.2025

    Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

    Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.512,21USD pro Feinunze und notiert damit +1,02 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 40,82USD und damit -0,99 % im Minus.

    Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
    Der Brent-Ölpreis liegt bei 68,79USD und verzeichnet ein Plus von +0,95 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 65,23USD und verzeichnet ein Plus von +0,97 %.

    Industriemetalle & Co.

    Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

    Rohstoff Kurs Veränderung
    Palladium 1.142,00USD +0,31 %
    Platin 1.415,50USD +0,43 %
    Kupfer London Rolling 9.959,02USD +0,81 %
    Aluminium 2.619,01PKT +0,55 %
    Erdgas 2,912USD -2,19 %

    Rohstoff des Tages: Erdgas

    Mit einem Tages-Minus von -2,19 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

    Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
    Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 02.09.25, 17:29 Uhr.



    Verfasst von Markt Bote
