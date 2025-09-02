Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 02.09.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.512,21USD pro Feinunze und notiert damit +1,02 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 40,82USD und damit -0,99 % im Minus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 68,79USD und verzeichnet ein Plus von +0,95 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 65,23USD und verzeichnet ein Plus von +0,97 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.142,00 USD +0,31 % Platin 1.415,50 USD +0,43 % Kupfer London Rolling 9.959,02 USD +0,81 % Aluminium 2.619,01 PKT +0,55 % Erdgas 2,912 USD -2,19 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -2,19 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 02.09.25, 17:29 Uhr.