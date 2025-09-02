    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    Nvidia, Tesla, Apple – wie steht es um Trump?

    Die Korrektur weitet sich zum Opening in den USA aus. US-Analysten verweisen auf geopolitische Risiken aufgrund des Treffens zwischen Putin, Xi und Modi, Spekulation über die Trump-Gesundheit, anziehende Risiken und Ernüchterung nach Nvidia. Tatsächlich wird das Thema der Gesundheit beim US-Präsidenten von US-Medien komplett ausgeblendet, was kein sonderlich gutes Signal ist. Im September droht zudem ein „Shutdown“ im US-Haushalt. Daniel ordnet im Audio kurz das Geschehen ein.  Wir besprechen gleich um 18.00 Uhr alles kompakt in 30 Minuten im Webinar – hier anmelden und einschalten… 



    Autor
    Daniel Saurenz
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Verfasst von Daniel Saurenz
