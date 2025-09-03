Analyst sieht Silberpreis bei 75 US-Dollar

In ihrem optimistischen Szenario könnte der Silberpreis bis zum dritten Quartal 2025 möglicherweise 46 US-Dollar pro Unze erreichen, gestützt durch eine schnellere Lösung des Handelskriegs zwischen den USA und China und eine lockerere Politik der US-Notenbank, fügte die Bank hinzu.

Im Gegensatz zu den vorsichtigen Aussichten für Gold hatte die Citi einen Anstieg des Silberpreises bereits im Juni auf 40 US-Dollar pro Unze in den nächsten sechs bis zwölf Monaten geschätzt, bedingt durch die knappere Verfügbarkeit und die robuste Nachfrage.

Der Durchbruch über die 40-US-Dollar-Marke sorgt bei Silber für ein starkes Momentum.

Tatsächlich erfährt Silber eine Rallye, besonders im Hinblick auf die mögliche Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed).

Das Gros der Investoren blieb unter der Marke von 40 US-Dollar, mit Kurszielen zwischen 35 und 38 US-Dollar. Nun bewegt sich der Silberpreis über dieser Range. In einem neuen Interview mit Fox Business sagt Mark Newton, Leiter der technischen Strategie bei Fundstrat, dass Gold und Silber bis Oktober "direkt auf neue Rekordpreise zusteuern" dürften, da er mit der Ankündigung einer Reihe von Zinssenkungen durch die Fed rechnet.

Ein Analyst unter dem Pseudonym Dave the Wave teilt mit seinen 153.000 Followern, dass Silber sogar um mehr als 81 Prozent seines aktuellen Wertes steigen könnte. Sein Kursziel liegt bei 75 US-Dollar.

Mit Blick auf das Monatsdiagramm geht der Streamer davon aus, dass Silber aus einem bullischen aufsteigenden Dreieck ausgebrochen sei und kurz davor stehe, den Widerstand bei 50 US-Dollar zu durchbrechen.

Experten meinen, dass mittelfristig, bei einem positiven Szenario, die Bahn für eine Rallye bis 44 US-Dollar frei sein könnte. Nach unten liegt der Widerstandbereich bei rund 36 US-Dollar. Langfristig gesehen könnte der Silberpreis auf 50 US-Dollar springen. Eine Rallye bis 75 US-Dollar ist nicht absehbar und eher unwahrscheinlich; klar ist jedoch, dass Silber, auch bei Rücksetzern, bei einem starken Momentum und weiteren Zinssenkungen der Fed, mittelfristig Chancen hat, die 44 US-Dollar-Marke anzugreifen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Silber wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 40,79USD auf Lang & Schwarz (03. September 2025, 11:00 Uhr) gehandelt.

