    Termine am 3. September 2025

    • Wirtschafts- und Finanztermine am 3. September 2025
    • Swiss Life und Auto1 Group veröffentlichen Zahlen
    • VDMA meldet Auftragseingang für Juli 2025

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 3. September 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen
    07:30 DEU: Auto1 Group, Halbjahreszahlen (detailliert) 08:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q2-Bericht 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Juli 2025
    19:00 USA: Under Armour, Hauptversammlung
    22:00 USA: Salesforce, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen

    USA: Pkw-Absatz 8/25

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:00 KOR: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
    02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: S&P Global PMI Dienste 8/25
    09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 8/25
    09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 8/25
    09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P GLOBAL PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 7/25
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 7/25
    16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/25 (endgültig) 20:00 USA: Fed Beige Book

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Erster Tag «Handelsblatt»-Bankentagung, Frankfurt/M. U.a. mit Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Bafin-Präsident Mark Branson, DSGV-Präsident Ulrich Reuter, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, ING-Deutschland-Chef Lars Stoy, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese und Schufa-Chefin Tanja Birkholz

    DEU: Pressekonferenz Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) stellt offiziellen Erntebericht 2025, Berlin

    DEU: Fachtagung Air Cargo Conference der Air Cargo Community Frankfurt mit umfassendem Vortragsprogramm, Frankfurt

    USA: Geplanter Besuch von Polens neuem Staatsoberhaupt Karol Nawrocki im Weißen Haus, Washington °

