Kursverluste - Höhenflug der langlaufenden Renditen hält an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag erneut nachgegeben. Der Höhenflug der langlaufenden Renditen setzt sich damit fort. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,34 Prozent auf 128,79 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,78 Prozent.

Die Rendite dreißigjähriger Bundesanleihen erreichte den höchsten Stand seit 2011. In der Spitze kletterte sie bis auf 3,41 Prozent. Auch in Frankreich, Großbritannien und den USA legten die Renditen deutlich zu. Im Blick bleibt auch die schwierige politische Lage in Frankreich. Das drohende Ende der französischen Regierung sorgt für Verunsicherung. Anfang der vergangenen Woche hatte Frankreichs Premier François Bayrou angekündigt, im Streit um den von ihm vorgelegten Sparhaushalt am Montag (8. September) im Parlament die Vertrauensfrage zu stellen.