Dax lässt kräftig nach - Rheinmetall und Symrise trotzen Abverkauf

Den allermeisten ist klar, dass es derzeit an den entsprechenden Aufträgen des Bundes an RHM fehlt, um den Kurs signifikant nach oben zu bringen.

Hierzu fehlt es der BRegierung -infolge der in diesem Jahr stattgefundenen BTWahl - u.a. auch an einem rechtsgültigem Bundeshaushalt 2025.

Einige haben bereits hierzu einige Infos abgegeben. Ergänzend hierzu aus meiner Sicht folgende Erklärungen zum Haushaltsrecht des Bundes:

Derzeitiger Stand zum Bundeshaushalt 2025:

Das Bundeskabinett hat den Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2025 am 24. Juni 2025 beschlossen. Nach dem Anfang September beginnenden parlamentarischen Beratungsverfahren, an dem auch der Bundesrat beteiligt ist, soll der Haushalt Ende September 2025 endgültig vom Bundestag verabschiedet werden. Nach der Verabschiedung durch Bundestag und Bundesrat muss das Gesetz noch zur Unterzeichnung an den Bundespräsidenten geleitet und anschließend im Bundesgesetzblatt verkündet werden.

Bis dahin (möglicherweise bis Mitte Oktober 2025) gilt die sogenannte vorläufige Haushaltsführung nach den Vorschriften des Art. 111 GG.

Während dieser Phase kann die Bundesregierung ausschließlich weiterhin ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Aufrechterhaltung der Bundesverwaltung (z.B. Personalausgaben) oder für gültige Leistungsgesetze des Bundes (z.B. Kindergeldgesetz, Wohngeldgesetz. Bafög, etc.) nachgehen, aber keine neuen Verpflichtungen (insbesondere auch nicht für neue nicht unbedingt erforderliche zusätzliche Investionen, z.B. für Bauten und für die Verteidigung) eingehen. Der Haushalt kann also nur begrenzt verwendet werden.

Voraussichtlich erst mit Verkündung des Haushaltsgesetz 2025 ab Mitte Oktober kann über sämtliche Haushaltsmittel aus dem Bundeshaushalt 2025 verfügt werden.

Bei dem Begriff der Haushaltsmittel, die im Haushaltsplan veranschlagt sind, muss zwischen Ausgaben (die noch in diesem Haushaltsjahr 2025 kassenwirksam, also ausbezahlt werden) und Verpflichtungsermächtigungen unterschieden werden. Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen die erst in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen.

Sollten wider Erwarten in 2025 begonnene Beschaffungen erst im Folgejahr 2026 zum Abschluss gebracht werden, könnten die entsprechenden Ausgaben des Haushalts 2025 als sogenannte Ausgabereste nach 2026 übertragen werden. Diese Beträge stünden dann zusätzlich zu den Haushaltsmitteln aus dem Haushalt 2026 zur Auszahlung zur Verfügung.

Zum Sondervermögen für die Bundeswehr

Das Sondervermögen wurde noch vom „alten Bundestag“ beschlossenen. Das Sondervermögen ist nicht Bestandteil des Bundeshaushalts 2025 ff. und steht m.E. der Bundesregierung sofort für entsprechende Investionen für die Bundeswehr zur Verfügung.

Warum daraus noch nicht signifikante Aufträge, wie von vielen erhofft, u.a. an RHM vergeben wurden, erklärt sich mir nur so, dass

a) noch nicht final mit den Natopartnern entschieden wurde was und wieviel beschafft werden soll und

b) konkrete Beschaffungsmaßnahmen längere Zeit als von uns vielen erhofft in Anspruch nehmen.

Derzeitiger Stand zum Haushalt 2026

Der Entwurf des Bundeshaushaltes 2026 geht nun in das parlamentarische Verfahren. Im Deutschen Bundestag wird dann der Gesetzentwurf beraten. Voraussichtlich Ende November wird der Bundestag über den Haushalt 2026 abstimmen, im Dezember muss noch der Bundesrat sein Votum abgeben.

Anschließend wird das Gesetz zum Haushalt an den Bundespräsidenten zur Unterzeichnung übermittelt. Es würde dann zum 01.01.2026 in Kraft treten.

Mein Fazit:

Soweit die Haushaltsmittel der Haushalte 2025 (ab Mitte Oktober 2025) und 2026 (Anfang 2026) rechtsgültig zur Verfügung stehen, und die Beschaffungsmaßnahmen durch das Beschaffungsamt, auch zu Lasten des Sondervermögens für die Bundeswehrdurchgeführt werden, dürfte der Kurs von Rheinmetall signifikant nach oben gehen. Die Frage ist für mich nicht ob, sondern nur noch wann das der Fall sein wird! Üben wir uns in ein wenig Geduld.



