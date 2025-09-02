Der Börsen-Tag
Globale Börsen im Sturzflug: DAX und MDAX mit starken Verlusten
An den globalen Börsen herrscht heute Katerstimmung: Die wichtigsten Indizes verzeichnen teils erhebliche Verluste, während nur wenige Aktien positiv herausstechen. Anleger blicken besorgt auf die Märkte.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit deutliche Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 23.497,22 Punkten und verzeichnet ein Minus von 2,26%. Noch stärker betroffen ist der MDAX, der um 2,72% auf 29.596,18 Punkte gefallen ist. Der SDAX und der TecDAX zeigen ebenfalls erhebliche Rückgänge, mit Verlusten von 2,65% auf 16.450,05 Punkte bzw. 2,74% auf 3.633,75 Punkte. Auch die US-amerikanischen Indizes sind von der negativen Stimmung an den Märkten nicht verschont geblieben. Der Dow Jones Industrial Average notiert bei 45.011,67 Punkten, was einem Rückgang von 1,31% entspricht. Der S&P 500 hat ebenfalls nachgegeben und steht bei 6.365,70 Punkten, was einem Minus von 1,71% entspricht. Insgesamt zeigt sich, dass die europäischen Indizes heute stärkere Verluste hinnehmen müssen als ihre amerikanischen Pendants. Besonders der TecDAX und der MDAX sind von den Abverkäufen betroffen. Die Gründe für die weltweite Marktschwäche könnten vielfältig sein, darunter geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Unsicherheiten oder enttäuschende Unternehmensnachrichten. Anleger bleiben angesichts der aktuellen Entwicklungen vorsichtig und beobachten die Märkte genau.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Airbus mit einem Anstieg von 1.64%. Rheinmetall folgt mit einem moderaten Plus von 0.26%, während Symrise nur leicht um 0.07% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte erhebliche Rückgänge. Fresenius Medical Care verliert 5.02%, Siemens Energy fällt um 5.80%, und Vonovia hat mit einem Minus von 6.31% den größten Verlust.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht CTS Eventim mit einem Anstieg von 1.27% hervor. PUMA und RENK Group zeigen hingegen nur marginale Veränderungen mit 0.05% und -0.12%.
MDAX FlopwerteDie Flopwerte im MDAX sind ebenfalls stark negativ. Knorr-Bremse verliert 5.29%, TUI verzeichnet ein Minus von 5.44%, und TAG Immobilien fällt um 5.47%.
SDAX TopwerteIm SDAX führt Deutz mit einem bemerkenswerten Anstieg von 4.04%. Fielmann folgt mit 0.93%, während Adtran Networks unverändert bleibt.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind dramatisch, insbesondere SMA Solar Technology, die um 29.33% einbricht. ProSiebenSat.1 Media und Heidelberger Druckmaschinen verlieren 6.59% bzw. 5.27%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind die Topwerte negativ, mit Deutsche Telekom bei -0.16%, HENSOLDT bei -0.27% und Draegerwerk bei -0.45%.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls starke Verluste, angeführt von SMA Solar Technology mit einem dramatischen Rückgang von 29.33%. Bechtle und SUESS MicroTec verlieren 5.02% und 5.20%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones verzeichnet Merck & Co einen Anstieg von 1.07%, gefolgt von Procter & Gamble mit 0.67% und Walmart mit 0.53%.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind ebenfalls signifikant, mit Amazon bei -2.72%, NVIDIA bei -3.11% und Nike (B) bei -3.74%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 führt Ulta Beauty mit einem Anstieg von 6.14%, gefolgt von Biogen mit 3.77% und Ralph Lauren Registered (A) mit 3.30%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls deutliche Rückgänge, mit Align Technology bei -4.70%, Block (A) bei -4.97% und GE Vernova bei -5.24%.
