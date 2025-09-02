Ulta Beauty Aktie mit kräftigem Kursplus - 02.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Ulta Beauty Aktie. Mit einer Performance von +6,48 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Ulta Beauty ist ein führender US-Schönheitseinzelhändler mit einem breiten Produktangebot und Salon-Dienstleistungen. Hauptkonkurrenten sind Sephora und Amazon. Einzigartig ist die Kombination aus Einzelhandel und Salon sowie ein starkes Treueprogramm.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Ulta Beauty Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +1,89 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ulta Beauty Aktie damit um -6,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,09 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Ulta Beauty auf -0,77 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,75 % geändert.

Ulta Beauty Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,91 % 1 Monat -4,09 % 3 Monate +1,89 % 1 Jahr +31,42 %

Informationen zur Ulta Beauty Aktie

Es gibt 45 Mio. Ulta Beauty Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,16 Mrd.EUR wert.

An den globalen Börsen herrscht heute Katerstimmung: Die wichtigsten Indizes verzeichnen teils erhebliche Verluste, während nur wenige Aktien positiv herausstechen. Anleger blicken besorgt auf die Märkte.

Ulta Beauty Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ulta Beauty Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ulta Beauty Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.