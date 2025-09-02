Florence meldet KI-gestützte Workflows zur Transformation klinischer Studien

Atlanta, GA / ACCESS Newswire / 2. September 2025 / Florence Healthcare kündigte heute im Vorfeld seiner führenden Life-Science-Veranstaltung zur Förderung von Technologie und Innovation im Bereich klinischer Studien, Research Revolution , seine innovativen KI-zentrierten Workflows an, die darauf abzielen, klinische Studien über den gesamten Lebenszyklus von Studien hinweg zu revolutionieren. Diese Lösungen werden die Bestimmung von Prüfzentren, die Machbarkeit, die Inbetriebnahme, die Durchführung von Studien und die Fernüberwachung sowohl für Prüfzentren als auch Sponsoren erheblich beschleunigen und verbessern.

Zugehöriges Bild

Diese neuen Human-in-Loop-(HITL)-KI-Funktionen wurden in Zusammenarbeit mit Top-Sponsoren, CRO-Partnern und Hunderten von Forschungsstandorten entwickelt und sind so konzipiert, dass sie Fachleute in klinischen Studien bei der Bewältigung einiger der hartnäckigsten Herausforderungen der Branche unterstützen:

- Eingeschränkte Transparenz der Prüfzentrum-Performance: Sponsoren haben Schwierigkeiten, die richtigen Forschungsstandorte zu finden, da sie sich auf unterschiedliche und stagnierende Datenquellen verlassen, die nur einen begrenzten Einblick in die tatsächliche Kapazität und Leistung des Prüfzentrums bieten.

- Ineffiziente Startup-Prozesse für Studien: Zeitpläne werden durch manuelle und fragmentierte Workflows und die Kommunikation zwischen Stakeholdern verlangsamt. Das bedeutet, dass kritische Daten und Dokumente in E-Mail-Ketten, Portalen und Tabellenkalkulationen festsitzen, was zu Problemen bei der Versionskontrolle, Compliance-Risiken und Ineffizienzen führt.

- Fragmentierte Prüfung und Überwachung: Fragmentierte Daten und Dokumente bedeuten, dass die Prüfung der Sponsoren begrenzt ist. Unterschiedliche Systeme verhindern, dass Überwachungseinrichtungen Echtzeiteinblicke in den Fortschritt von Studies erhalten. Infolgedessen sind nach wie vor kostspielige Prüfzentrumsbesuche erforderlich.

KI-gestützte Workflows werden im Oktober 2025 für Sponsoren, CRO und Forschungsstandorte verfügbar sein

Florence Healthcare wird Module vorstellen, mit denen die oben genannten Herausforderungen direkt angegangen werden können. Dazu gehören: