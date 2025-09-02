VDE mit neuem Positionspapier
Europa muss Souveränität in der Mikroelektronik sichern
Frankfurt am Main (ots) - Chips sind das Herzstück fast aller
Zukunftstechnologien - von künstlicher Intelligenz und Robotik über
Medizintechnik und Automobilindustrie bis hin zu Energiewende und
Verteidigungssystemen. Dennoch droht Europa in der Mikroelektronik den Anschluss
zu verlieren. Angesichts massiver Investitionen in den USA und Asien warnt der
VDE in einem aktuellen Positionspapier vor wachsender Abhängigkeit und fordert
entschlossenes Handeln.
Die Mikroelektronik ist entscheidend für die Innovations- und
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas. Während Europa noch damit
beschäftigt ist, aufzuholen und sich in diesem hochdynamischen Feld schwertut,
bauen die USA und Asien ihre Kapazitäten massiv aus - Europa droht so endgültig
ins Hintertreffen zu geraten. "In der Mikroelektronik sind wir viel zu abhängig
von anderen Regionen der Welt", warnt Prof. Christoph Kutter, Direktor des
Fraunhofer-Instituts für Elektronische Mikrosysteme und Festkörper-Technologien
(EMFT), stellvertretender VDE Präsident und Co-Autor des neuen Positionspapiers
"Hidden Electronics IV". "Wir müssen jetzt handeln, sonst riskieren wir unseren
Wohlstand, unsere Sicherheit und unsere technologische Souveränität."
Zukunftstechnologien - von künstlicher Intelligenz und Robotik über
Medizintechnik und Automobilindustrie bis hin zu Energiewende und
Verteidigungssystemen. Dennoch droht Europa in der Mikroelektronik den Anschluss
zu verlieren. Angesichts massiver Investitionen in den USA und Asien warnt der
VDE in einem aktuellen Positionspapier vor wachsender Abhängigkeit und fordert
entschlossenes Handeln.
Die Mikroelektronik ist entscheidend für die Innovations- und
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas. Während Europa noch damit
beschäftigt ist, aufzuholen und sich in diesem hochdynamischen Feld schwertut,
bauen die USA und Asien ihre Kapazitäten massiv aus - Europa droht so endgültig
ins Hintertreffen zu geraten. "In der Mikroelektronik sind wir viel zu abhängig
von anderen Regionen der Welt", warnt Prof. Christoph Kutter, Direktor des
Fraunhofer-Instituts für Elektronische Mikrosysteme und Festkörper-Technologien
(EMFT), stellvertretender VDE Präsident und Co-Autor des neuen Positionspapiers
"Hidden Electronics IV". "Wir müssen jetzt handeln, sonst riskieren wir unseren
Wohlstand, unsere Sicherheit und unsere technologische Souveränität."
Anzeige
Präsentiert von
In dem neuen Positionspapier, vorgestellt auf dem VDE Jahresempfang im Rahmen
des European Future Technology Summit in Brüssel Anfang September, analysiert
man die geopolitischen Rahmenbedingungen, benennt Risiken sowie Stärken und
formuliert Empfehlungen für Politik, Wirtschaft und Forschung. Zwar habe Europa
Marktanteile eingebüßt, verfügt aber weiterhin über strategisch wichtige
Kompetenzen - etwa bei Leistungshalbleitern, Sensorik, Edge AI und der
Lithografie. Diese müssten gezielt gestärkt und durch koordinierte
Industrie-Initiativen ausgebaut werden.
Wissenschaftlich weit vorn - Nachholbedarf beim Chipdesign
Europa hat in den vergangenen Jahren durchaus Fortschritte erzielt. In Sachsen
ist mit den Dresdner Chipfabriken ein leistungsfähiges Ökosystem entstanden,
ergänzt durch das EU-Förderinstrument IPCEI (Important Projects of Common
European Interest). Mit ASML verfügt Europa zudem über den Weltmarktführer bei
Lithografiemaschinen. Forschungsinitiativen wie FMD, FORLAB oder die 6G-Hubs
zeigen, dass die europäische Wissenschaft exzellent aufgestellt ist.
Gravierende Defizite bestehen jedoch beim Chipdesign: Die wichtigsten
Designwerkzeuge stammen fast ausschließlich aus den USA. Europa müsse daher, so
die Forderung des VDE, eine eigene Electronic Design Automation (EDA) Kompetenz
aufbauen und Open-Source-Ansätze wie RISC-V konsequent fördern. Nur so ließen
des European Future Technology Summit in Brüssel Anfang September, analysiert
man die geopolitischen Rahmenbedingungen, benennt Risiken sowie Stärken und
formuliert Empfehlungen für Politik, Wirtschaft und Forschung. Zwar habe Europa
Marktanteile eingebüßt, verfügt aber weiterhin über strategisch wichtige
Kompetenzen - etwa bei Leistungshalbleitern, Sensorik, Edge AI und der
Lithografie. Diese müssten gezielt gestärkt und durch koordinierte
Industrie-Initiativen ausgebaut werden.
Wissenschaftlich weit vorn - Nachholbedarf beim Chipdesign
Europa hat in den vergangenen Jahren durchaus Fortschritte erzielt. In Sachsen
ist mit den Dresdner Chipfabriken ein leistungsfähiges Ökosystem entstanden,
ergänzt durch das EU-Förderinstrument IPCEI (Important Projects of Common
European Interest). Mit ASML verfügt Europa zudem über den Weltmarktführer bei
Lithografiemaschinen. Forschungsinitiativen wie FMD, FORLAB oder die 6G-Hubs
zeigen, dass die europäische Wissenschaft exzellent aufgestellt ist.
Gravierende Defizite bestehen jedoch beim Chipdesign: Die wichtigsten
Designwerkzeuge stammen fast ausschließlich aus den USA. Europa müsse daher, so
die Forderung des VDE, eine eigene Electronic Design Automation (EDA) Kompetenz
aufbauen und Open-Source-Ansätze wie RISC-V konsequent fördern. Nur so ließen
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ASML Holding - A1J4U4 - NL0010273215
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ASML Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Optimax_23 schrieb 24.07.25, 18:54
mitdiskutieren »
Sehr schöne Gegenüberstellung die mir bestätigt bei diesen Kursen zu kaufen...immer mal wieder 1 Stück die nächsten Wochen...Glück auf und Gutes Investieren
Sal-Paradise schrieb 23.07.25, 11:42
mitdiskutieren »
Auch wenn es sich für jene die noch nicht so lange dabei sind vermutlich eher bescheiden anhört, solltet ihr eure Denkweise um 180° drehen, was bedeutet, dass ihr diese Zeit voller Korrekturen als "Chance" seht. Klagen können jene, die sehr viel weiter oben ihr ganzes Pulver verschossen haben und jetzt nur noch untätig zuschauen können, was natürlich keine schöne Sache ist.
Jene die genau jetzt mit dem Einsammeln beginnen, sollten Kerzen anzünden, weil sie Möglichkeiten geboten bekommen, auf die viele Anleger lange zuwarten mussten. Ihr müsste begreifen, dass genau jene Zeit in der alle den nahen Untergang und immer niedrigere Kursziele prognostizieren genau der Zeitpunkt sein kann (und oft ist) , um antizyklisch zu handeln, was bei guten Qualitätsaktien in der Regel "langfristig" belohnt wird. Es gibt genügend "Fakten" die eindeutig beweisen, wie extrem groß der Burggraben von ASML ist und dieser auch noch sehr lange so Bestand haben wird.
Was dieses Unternehmen an Know-How und technologischem Vorsprung hat, ist faktisch einzigartig und es wird wieder eine Zeit kommen, wo sich viele Marktteilnehmer wieder daran erinnern, was dann eine kurstechnische Wende einläuten sollte. Wann das ist, kann ich auch nicht prognostizieren, aber ich für meinen Teil bin überzeugt, dass sich Geschichte wiederholt und all jene die genau jetzt mutig agieren in X-Jahren für den Mut antizyklisch zu handeln/kaufen belohnt werden. Wer nicht überzeugt ist, bleibt draußen und schaut sich nach ruhigeren Investments oder eben einem ETF um, indem eine ASML mit involviert ist.
PS: Wer die Charts die ich gestern hier einstellte noch vor Augen hat, sollte mitbekommen haben, dass die Bullen (wenigstens temporär) schon wieder eine noch gestern verlorene Preismarke zurückerobern konnten. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich nach dem Outlook-Schock (Aussage des CEO) jetzt einige Institutionelle besinnen und sehen, dass sie hier eventuell eine zu negative Interpretation hatten, welche jetzt wenigstens in Teilen revidiert wird. Ob und wie lange anhält, zeigen uns die nächsten Handelswochen.
Sal-Paradise schrieb 16.07.25, 09:46
Sowohl Shareholder als auch Interessierte sollten sich die Frage stellen, ob diese Preismarke heute halten wird?mitdiskutieren »
ASML / 60-MIN / XETRA / 16-07-2025
Bild: 19655_20250716094335_ASML-DAY-XETRA
Denn die Antwort auf diese Frage, wird wohl entscheidend sein, ob man an dieser Marke einsteigen/zukaufen kann, so man es denn plant. Immerhin wird die Aktie heute mit einem kräftigen Abschlag gegenüber gestern gehandelt, wobei der eher nüchterne Outlook der GF die USA heute allerdings zu noch mehr Korrekturpotenzial triggern könnte und wir zeitnah noch günstigere Kurse präsentiert bekommen, was im Halbleitersektor ja eigentlich schon als Normalität angesehen werden sollte.
ASML / 60-MIN / XETRA / 16-07-2025
Bild: 19655_20250716094335_ASML-DAY-XETRA
Denn die Antwort auf diese Frage, wird wohl entscheidend sein, ob man an dieser Marke einsteigen/zukaufen kann, so man es denn plant. Immerhin wird die Aktie heute mit einem kräftigen Abschlag gegenüber gestern gehandelt, wobei der eher nüchterne Outlook der GF die USA heute allerdings zu noch mehr Korrekturpotenzial triggern könnte und wir zeitnah noch günstigere Kurse präsentiert bekommen, was im Halbleitersektor ja eigentlich schon als Normalität angesehen werden sollte.
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte