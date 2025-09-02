    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding

    Europa muss Souveränität in der Mikroelektronik sichern

    Frankfurt am Main (ots) - Chips sind das Herzstück fast aller
    Zukunftstechnologien - von künstlicher Intelligenz und Robotik über
    Medizintechnik und Automobilindustrie bis hin zu Energiewende und
    Verteidigungssystemen. Dennoch droht Europa in der Mikroelektronik den Anschluss
    zu verlieren. Angesichts massiver Investitionen in den USA und Asien warnt der
    VDE in einem aktuellen Positionspapier vor wachsender Abhängigkeit und fordert
    entschlossenes Handeln.

    Die Mikroelektronik ist entscheidend für die Innovations- und
    Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas. Während Europa noch damit
    beschäftigt ist, aufzuholen und sich in diesem hochdynamischen Feld schwertut,
    bauen die USA und Asien ihre Kapazitäten massiv aus - Europa droht so endgültig
    ins Hintertreffen zu geraten. "In der Mikroelektronik sind wir viel zu abhängig
    von anderen Regionen der Welt", warnt Prof. Christoph Kutter, Direktor des
    Fraunhofer-Instituts für Elektronische Mikrosysteme und Festkörper-Technologien
    (EMFT), stellvertretender VDE Präsident und Co-Autor des neuen Positionspapiers
    "Hidden Electronics IV". "Wir müssen jetzt handeln, sonst riskieren wir unseren
    Wohlstand, unsere Sicherheit und unsere technologische Souveränität."

    In dem neuen Positionspapier, vorgestellt auf dem VDE Jahresempfang im Rahmen
    des European Future Technology Summit in Brüssel Anfang September, analysiert
    man die geopolitischen Rahmenbedingungen, benennt Risiken sowie Stärken und
    formuliert Empfehlungen für Politik, Wirtschaft und Forschung. Zwar habe Europa
    Marktanteile eingebüßt, verfügt aber weiterhin über strategisch wichtige
    Kompetenzen - etwa bei Leistungshalbleitern, Sensorik, Edge AI und der
    Lithografie. Diese müssten gezielt gestärkt und durch koordinierte
    Industrie-Initiativen ausgebaut werden.

    Wissenschaftlich weit vorn - Nachholbedarf beim Chipdesign

    Europa hat in den vergangenen Jahren durchaus Fortschritte erzielt. In Sachsen
    ist mit den Dresdner Chipfabriken ein leistungsfähiges Ökosystem entstanden,
    ergänzt durch das EU-Förderinstrument IPCEI (Important Projects of Common
    European Interest). Mit ASML verfügt Europa zudem über den Weltmarktführer bei
    Lithografiemaschinen. Forschungsinitiativen wie FMD, FORLAB oder die 6G-Hubs
    zeigen, dass die europäische Wissenschaft exzellent aufgestellt ist.

    Gravierende Defizite bestehen jedoch beim Chipdesign: Die wichtigsten
    Designwerkzeuge stammen fast ausschließlich aus den USA. Europa müsse daher, so
    die Forderung des VDE, eine eigene Electronic Design Automation (EDA) Kompetenz
    aufbauen und Open-Source-Ansätze wie RISC-V konsequent fördern. Nur so ließen
