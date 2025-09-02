Das The Beverage Forum Europe präsentiert seine hochkarätige Teilnehmerliste

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Das The Beverage Forum Europe

(https://beverageforum.com/2025-london/) , die mit Spannung erwartete

transatlantische Erweiterung der führenden US-amerikanischen Fachmesse für die

Getränkeindustrie, hat heute eine beeindruckende Liste bestätigter Teilnehmer

und Referenten für ihre Eröffnungsveranstaltung im Indigo at The O2 in London

vom 7. bis 8. Oktober 2025 bekannt gegeben.



Das wegweisende Forum, das verspricht, den Geist der Zukunft der

Getränkeindustrie in Europa aus der Flasche zu lassen , bietet Marken, die den

amerikanischen Markt erobern möchten, und solchen, die bereit sind, den

europäischen Markt einzunehmen , einen unvergleichlichen Zugang. Bestätigte

Teilnehmer sind US-Einzelhandelsriesen wie Walmart und Albertsons Companies

sowie europäische Marktführer wie Aldi, Tesco, Ocado und Carrefour . Diese

beispiellose Zusammenkunft bietet direkte Kontaktmöglichkeiten mit wichtigen

Einkäufern und Entscheidungsträgern von beiden Seiten des Atlantiks.





Zu ihnen gesellen sich die weltweit führenden Getränkehersteller The Coca-ColaCompany und Diageo . Mit Portfolios von jeweils mehr als 200 beliebten Markenverfügen diese bekannten Unternehmen über beispiellose Fachkompetenz bei derPrägung von Verbraucherpräferenzen und der Stärkung ihrer Marktführerschaft.Der Online-Händler TikTok Shop wird ebenfalls anwesend sein und richtet sich anMarken, die die Grenzen zwischen Unterhaltung und Shopping verwischen möchten,um neue Zielgruppen zu erreichen.Ein vielfältiges und einflussreiches Programm mit Branchenführern, renommiertenKreativen und visionären Unternehmern hat bereits zugesagt, die Bühne zubetreten. Zu den Rednern gehören: Jonas Tåhlin , Vorsitzender von Spirit Brandsbei LVMH ; Olivia Ferdi , Mitbegründerin der CBD-Getränkemarke TRIP ; CharlieMorgan , Mitbegründer von Au Vodka ; Simon Squibb , Investor, Unternehmer undGründer von HelpBnk ; Aitch , Mitbegründer der Sprudelgetränkemarke SYPS ;Vikkstar, britischer YouTuber und Mitglied von The Sidemen (Europas größtemYouTube-Kollektiv) sowie Partner von SIDES Coffee ; Chris Williamson ,Mitbegründer der nootropischen Energiemarke Neutonic ; und Bill Shufelt ,Mitbegründer von Athletic Brewing Co. Diese wegweisenden Stimmen sind führend inden Bereichen Getränkeinnovation, kreative Markenbildung und Marktdisruption.Danny Stepper, Geschäftsführer und leitender Organisator des The Beverage Forum,erklärte: "Die Getränkeindustrie befindet sich in einer Phase beispielloserTransformation, in der kreative Marken und sich wandelnde Verbraucherpräferenzendas Tempo vorgeben. Das The Beverage Forum Europe vermittelt strategischeInformationen und bietet Networking-Möglichkeiten, die für die Bewältigung undNutzung dieser dynamischen Veränderungen auf globaler Ebene unerlässlich sind.Die Begeisterung der Marktführer aus den USA und Europa ist ein deutlicherIndikator für den immensen Wert, den dieses Forum bieten wird."