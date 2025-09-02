    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalmart AktievorwärtsNachrichten zu Walmart
    Das The Beverage Forum Europe präsentiert seine hochkarätige Teilnehmerliste

    Los Angeles (ots/PRNewswire) - Das The Beverage Forum Europe
    (https://beverageforum.com/2025-london/) , die mit Spannung erwartete
    transatlantische Erweiterung der führenden US-amerikanischen Fachmesse für die
    Getränkeindustrie, hat heute eine beeindruckende Liste bestätigter Teilnehmer
    und Referenten für ihre Eröffnungsveranstaltung im Indigo at The O2 in London
    vom 7. bis 8. Oktober 2025 bekannt gegeben.

    Das wegweisende Forum, das verspricht, den Geist der Zukunft der
    Getränkeindustrie in Europa aus der Flasche zu lassen , bietet Marken, die den
    amerikanischen Markt erobern möchten, und solchen, die bereit sind, den
    europäischen Markt einzunehmen , einen unvergleichlichen Zugang. Bestätigte
    Teilnehmer sind US-Einzelhandelsriesen wie Walmart und Albertsons Companies
    sowie europäische Marktführer wie Aldi, Tesco, Ocado und Carrefour . Diese
    beispiellose Zusammenkunft bietet direkte Kontaktmöglichkeiten mit wichtigen
    Einkäufern und Entscheidungsträgern von beiden Seiten des Atlantiks.

    Zu ihnen gesellen sich die weltweit führenden Getränkehersteller The Coca-Cola
    Company und Diageo . Mit Portfolios von jeweils mehr als 200 beliebten Marken
    verfügen diese bekannten Unternehmen über beispiellose Fachkompetenz bei der
    Prägung von Verbraucherpräferenzen und der Stärkung ihrer Marktführerschaft.

    Der Online-Händler TikTok Shop wird ebenfalls anwesend sein und richtet sich an
    Marken, die die Grenzen zwischen Unterhaltung und Shopping verwischen möchten,
    um neue Zielgruppen zu erreichen.

    Ein vielfältiges und einflussreiches Programm mit Branchenführern, renommierten
    Kreativen und visionären Unternehmern hat bereits zugesagt, die Bühne zu
    betreten. Zu den Rednern gehören: Jonas Tåhlin , Vorsitzender von Spirit Brands
    bei LVMH ; Olivia Ferdi , Mitbegründerin der CBD-Getränkemarke TRIP ; Charlie
    Morgan , Mitbegründer von Au Vodka ; Simon Squibb , Investor, Unternehmer und
    Gründer von HelpBnk ; Aitch , Mitbegründer der Sprudelgetränkemarke SYPS ;
    Vikkstar, britischer YouTuber und Mitglied von The Sidemen (Europas größtem
    YouTube-Kollektiv) sowie Partner von SIDES Coffee ; Chris Williamson ,
    Mitbegründer der nootropischen Energiemarke Neutonic ; und Bill Shufelt ,
    Mitbegründer von Athletic Brewing Co. Diese wegweisenden Stimmen sind führend in
    den Bereichen Getränkeinnovation, kreative Markenbildung und Marktdisruption.

    Danny Stepper, Geschäftsführer und leitender Organisator des The Beverage Forum,
    erklärte: "Die Getränkeindustrie befindet sich in einer Phase beispielloser
    Transformation, in der kreative Marken und sich wandelnde Verbraucherpräferenzen
    das Tempo vorgeben. Das The Beverage Forum Europe vermittelt strategische
    Informationen und bietet Networking-Möglichkeiten, die für die Bewältigung und
    Nutzung dieser dynamischen Veränderungen auf globaler Ebene unerlässlich sind.
    Die Begeisterung der Marktführer aus den USA und Europa ist ein deutlicher
    Indikator für den immensen Wert, den dieses Forum bieten wird."

    Tickets sind ab sofort erhältlich https://beverageforum.com/2025-london/

    Hinweis für Redakteure: Es besteht die Möglichkeit, Interviews mit dem
    Geschäftsführer und leitenden Organisator Danny Stepper, dem Betriebsleiter Dino
    Sarti und dem Co-Produzenten Danny Wright zu vereinbaren.

    Bild auf Anfrage - Bildunterschrift: Der Schauspieler Tom Holland, Mitbegründer
    der alkoholfreien Biermarke BERO, und der Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton,
    Mitbegründer des alkoholfreien Spirituosengetränks Almave aus blauer Agave, sind
    dieses Jahr auf dem Beverage Forum U.S. zusammen mit Danny Stepper, dem
    Geschäftsführer und leitenden Organisator des The Beverage Forum Europe,
    abgebildet.

    Für weitere Informationen, Interviewanfragen oder Bildmaterial wenden Sie sich
    bitte an: mailto:press@beverageforum.com

    Informationen zum The Beverage Forum: Das The Beverage Forum ist das wichtigste
    Treffen für leitende Angestellte der weltweiten Getränkeindustrie. Mit einer
    mehr als drei Jahrzehnte langen Erfolgsgeschichte in den USA bietet das The
    Beverage Forum eine einzigartige Plattform, auf der Kontakte geknüpft,
    strategische Erkenntnisse ausgetauscht und Innovationen vorangetrieben werden
    können, um sich in der sich ständig weiterentwickelnden globalen
    Getränkelandschaft zurechtzufinden. Das The Beverage Forum Europe stellt die
    erste Expansion der Veranstaltung in den europäischen Markt dar.

    Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2760168/The_Beverage_Forum_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-the-
    beverage-forum-europe-prasentiert-seine-hochkaratige-teilnehmerliste-302543894.h
    tml

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180752/6109571
    OTS: The Beverage Forum


