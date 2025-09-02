    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQualcomm AktievorwärtsNachrichten zu Qualcomm

    Kontron schwach - Qualcomm-Kooperation treibt nur kurz an

    Für Sie zusammengefasst
    • Kontron-Aktien trotz Qualcomm-Kooperation 2,7% tiefer.
    • 5G-Modem für FRMCS soll Bahninfrastruktur verbessern.
    • Kursrückgang trübt Chartbild, Gewinne 2025 bei 23%.
    AKTIE IM FOKUS 2 - Kontron schwach - Qualcomm-Kooperation treibt nur kurz an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Schlusskurs)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Kontron haben sich am Dienstag trotz einer Kooperation mit Chipkonzern Qualcomm nicht vom schwachen Gesamtmarkt abheben können. Nach einem moderat höheren Handelsstart schlossen sie letztlich 2,7 Prozent tiefer. Zuvor hatte das Tech-Unternehmen mitgeteilt, gemeinsam mit Qualcomm ein 5G-Modem für die Weiterentwicklung des mobilen Kommunikationssystems FRMCS zu entwickeln. Das ist ein 5G-basierter Kommunikationsstandard für Schienenverkehrssysteme.

    Das Thema Bahninfrastruktur stand zuletzt für die Anleger von Kontron immer wieder im Fokus. Erst Mitte Juli hatte das Unternehmen einen Dienstleistungsauftrag im dreistelligen Millionenbereich von der französischen Bahn erhalten. Der Vertrag soll die Weiterentwicklung des mobilen Kommunikationssystems zu FRMCS sicherstellen.

    Die Kontron-Aktien profitieren auch schon länger von der Fantasie rund um die geplanten Milliardeninvestitionen Deutschlands in Rüstung und Infrastruktur. Trotz des jüngsten Kursrückschlags summieren sich die Gewinne 2025 immer noch auf fast 23 Prozent. Charttechnisch trübte sich das Bild am Dienstag aber ein: Die Papiere rutschten deutlicher unter die 100-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend, um die sie zuletzt pendelten.

    "Als Marktführer vernetzen wir über 50 Prozent aller Hochgeschwindigkeitszüge in Europa", hatte es vom Unternehmen erst bei der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Quartal geheißen. Vernetzte Züge erhöhten die Auslastung auf bestehenden Gleisen. Mit der Einführung von FRMCS ab dem Jahr 2026 sieht sich Kontron gut positioniert, "um Teil der erwarteten Infrastrukturinvestitionen zu sein"./mis/gl/niw/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,89 % und einem Kurs von 133,9 auf Tradegate (02. September 2025, 18:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um +2,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,52 Mrd..

    Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +12,88 %/+17,06 % bedeutet.




    Verfasst von dpa-AFX
    Die Aktien von Kontron haben sich am Dienstag trotz einer Kooperation mit Chipkonzern Qualcomm nicht vom schwachen Gesamtmarkt abheben können.