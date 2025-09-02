    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    French Tech in Germany Awards 2025

    Preisverleihung in Düsseldorf im Rahmen der Startup Woche

    Düsseldorf (ots) - French Tech in Germany Awards 2025: Preisverleihung in
    Düsseldorf im Rahmen der Startup Woche

    Am 10. September 2025 werden zum dritten Mal die French Tech in Germany Awards
    verliehen. Die feierliche Zeremonie findet ab 18:30 Uhr in der Turbinenhalle der
    Stadtwerke Düsseldorf statt und ist in diesem Jahr offizieller Programmpunkt der
    Startup Woche Düsseldorf .

    Rund 250 Gäste aus Startups, Scale-ups, Investoren, Industrie, Politik und
    Wirtschaft werden erwartet. Damit gehört die Veranstaltung zu den wichtigsten
    Treffpunkten für die französisch-deutsche Tech-Community.

    In diesem Jahr werden Preise in fünf Kategorien vergeben:

    1. Best GreenTech

    2. Best BeautyTech

    3. Best VC/Investor

    4. Best DeepTech / AI Innovation

    5. Best Woman in Tech

    Public Voting

    Ab dem 20. August startete ein Public Voting, das bis zum 30. August lief. Die
    Ergebnisse fließen zusätzlich in die Jury-Bewertung ein und geben der Community
    die Möglichkeit, die Gewinner:innen aktiv mitzubestimmen.

    Stimmen aus Jury und Organisation

    "Mit den French Tech in Germany Awards feiern wir nicht nur herausragende
    Innovationen, sondern auch die enge Zusammenarbeit zwischen Frankreich und
    Deutschland, die Europa als globalen Tech-Standort stärkt", erklärt Adrien
    Serres, Co-Präsident von La French Tech Düsseldorf .

    "Es ist eine große Ehre, Teil der Jury der French Tech in Germany Awards 2025 zu
    sein und L'Oréal zu vertreten. Gemeinsam mit einem großartigen Team von
    Expert:innen werden wir inspirierende Bewerbungen prüfen und die mutigsten Ideen
    sowie die visionärsten Gründer:innen auszeichnen. Die Awards sind eine wichtige
    Plattform, um die Innovationskraft der französisch-deutschen Tech-Community
    sichtbar zu machen.", sagt Arooj Humayun, CIO L´Oréal Deutschland.

    Die Awards 2025 werden ermöglicht durch die Unterstützung zahlreicher Partner
    und Sponsoren, darunter L'Oréal Deutschland, die Stadtwerke Düsseldorf AG und
    die Wirtschaftsförderung Düsseldorf. Weitere Unterstützer sind Forvis Mazars,
    iAdvize GmbH, NRW.Global Business GmbH, IDM Group, applied international
    informatics GmbH, MA Catering & Events, Business France, die französische
    Botschaft in Deutschland sowie das französische Generalkonsulat in Düsseldorf."

    Teilnahme & Presse

    Interessierte Personen können sich auf der offiziellen Webseite über die
    Ticket-Modalitäten informieren. Vertreter:innen der Presse sind herzlich
    eingeladen und werden gebeten, sich zwecks Akkreditierung per E-Mail zu melden.

    Bereits die vergangenen Ausgaben in Berlin (2023) und München (2024) zogen
    mehrere hundert Gäste an und erzielten über 100.000 Aufrufe in den sozialen
    Medien .

    _______________________________

    Über La French Tech Düsseldorf e.V.

    La French Tech Düsseldorf e.V. ist seit 2023 Teil des offiziellen French
    Tech-Netzwerks - einer Initiative der französischen Regierung zur Förderung von
    französischen Start-ups und Innovation weltweit. Der Verein stärkt die
    Vernetzung von französischen und deutschen Unternehmen, Investoren und
    Innovatoren in NRW mit Schwerpunkten auf GreenTech, RetailTech, Customer
    Experience und E-Commerce.

    Weitere Informationen

    Website:
    https://lafrenchtechduesseldorf.com/la-french-tech-awards-in-germany-2025/

    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/la-french-tech-duesseldorf

    Pressekontakt:

    La French Tech in Düsseldorf e.V.
    E-Mail: mailto:news@lafrenchtechduesseldorf.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180753/6109585
    OTS: La French Tech




