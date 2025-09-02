French Tech in Germany Awards 2025
Preisverleihung in Düsseldorf im Rahmen der Startup Woche
Am 10. September 2025 werden zum dritten Mal die French Tech in Germany Awards
verliehen. Die feierliche Zeremonie findet ab 18:30 Uhr in der Turbinenhalle der
Stadtwerke Düsseldorf statt und ist in diesem Jahr offizieller Programmpunkt der
Startup Woche Düsseldorf .
Rund 250 Gäste aus Startups, Scale-ups, Investoren, Industrie, Politik und
Wirtschaft werden erwartet. Damit gehört die Veranstaltung zu den wichtigsten
Treffpunkten für die französisch-deutsche Tech-Community.
In diesem Jahr werden Preise in fünf Kategorien vergeben:
1. Best GreenTech
2. Best BeautyTech
3. Best VC/Investor
4. Best DeepTech / AI Innovation
5. Best Woman in Tech
Public Voting
Ab dem 20. August startete ein Public Voting, das bis zum 30. August lief. Die
Ergebnisse fließen zusätzlich in die Jury-Bewertung ein und geben der Community
die Möglichkeit, die Gewinner:innen aktiv mitzubestimmen.
Stimmen aus Jury und Organisation
"Mit den French Tech in Germany Awards feiern wir nicht nur herausragende
Innovationen, sondern auch die enge Zusammenarbeit zwischen Frankreich und
Deutschland, die Europa als globalen Tech-Standort stärkt", erklärt Adrien
Serres, Co-Präsident von La French Tech Düsseldorf .
"Es ist eine große Ehre, Teil der Jury der French Tech in Germany Awards 2025 zu
sein und L'Oréal zu vertreten. Gemeinsam mit einem großartigen Team von
Expert:innen werden wir inspirierende Bewerbungen prüfen und die mutigsten Ideen
sowie die visionärsten Gründer:innen auszeichnen. Die Awards sind eine wichtige
Plattform, um die Innovationskraft der französisch-deutschen Tech-Community
sichtbar zu machen.", sagt Arooj Humayun, CIO L´Oréal Deutschland.
Die Awards 2025 werden ermöglicht durch die Unterstützung zahlreicher Partner
und Sponsoren, darunter L'Oréal Deutschland, die Stadtwerke Düsseldorf AG und
die Wirtschaftsförderung Düsseldorf. Weitere Unterstützer sind Forvis Mazars,
iAdvize GmbH, NRW.Global Business GmbH, IDM Group, applied international
informatics GmbH, MA Catering & Events, Business France, die französische
Botschaft in Deutschland sowie das französische Generalkonsulat in Düsseldorf."
Teilnahme & Presse
Interessierte Personen können sich auf der offiziellen Webseite über die
Ticket-Modalitäten informieren. Vertreter:innen der Presse sind herzlich
eingeladen und werden gebeten, sich zwecks Akkreditierung per E-Mail zu melden.
Bereits die vergangenen Ausgaben in Berlin (2023) und München (2024) zogen
mehrere hundert Gäste an und erzielten über 100.000 Aufrufe in den sozialen
Medien .
_______________________________
Über La French Tech Düsseldorf e.V.
La French Tech Düsseldorf e.V. ist seit 2023 Teil des offiziellen French
Tech-Netzwerks - einer Initiative der französischen Regierung zur Förderung von
französischen Start-ups und Innovation weltweit. Der Verein stärkt die
Vernetzung von französischen und deutschen Unternehmen, Investoren und
Innovatoren in NRW mit Schwerpunkten auf GreenTech, RetailTech, Customer
Experience und E-Commerce.
Weitere Informationen
Website:
https://lafrenchtechduesseldorf.com/la-french-tech-awards-in-germany-2025/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/la-french-tech-duesseldorf
Pressekontakt:
La French Tech in Düsseldorf e.V.
E-Mail: mailto:news@lafrenchtechduesseldorf.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180753/6109585
OTS: La French Tech
