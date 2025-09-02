Düsseldorf (ots) - French Tech in Germany Awards 2025: Preisverleihung in

Düsseldorf im Rahmen der Startup Woche



Am 10. September 2025 werden zum dritten Mal die French Tech in Germany Awards

verliehen. Die feierliche Zeremonie findet ab 18:30 Uhr in der Turbinenhalle der

Stadtwerke Düsseldorf statt und ist in diesem Jahr offizieller Programmpunkt der

Startup Woche Düsseldorf .



Rund 250 Gäste aus Startups, Scale-ups, Investoren, Industrie, Politik und

Wirtschaft werden erwartet. Damit gehört die Veranstaltung zu den wichtigsten

Treffpunkten für die französisch-deutsche Tech-Community.





In diesem Jahr werden Preise in fünf Kategorien vergeben:



1. Best GreenTech



2. Best BeautyTech



3. Best VC/Investor



4. Best DeepTech / AI Innovation



5. Best Woman in Tech



Public Voting



Ab dem 20. August startete ein Public Voting, das bis zum 30. August lief. Die

Ergebnisse fließen zusätzlich in die Jury-Bewertung ein und geben der Community

die Möglichkeit, die Gewinner:innen aktiv mitzubestimmen.



Stimmen aus Jury und Organisation



"Mit den French Tech in Germany Awards feiern wir nicht nur herausragende

Innovationen, sondern auch die enge Zusammenarbeit zwischen Frankreich und

Deutschland, die Europa als globalen Tech-Standort stärkt", erklärt Adrien

Serres, Co-Präsident von La French Tech Düsseldorf .



"Es ist eine große Ehre, Teil der Jury der French Tech in Germany Awards 2025 zu

sein und L'Oréal zu vertreten. Gemeinsam mit einem großartigen Team von

Expert:innen werden wir inspirierende Bewerbungen prüfen und die mutigsten Ideen

sowie die visionärsten Gründer:innen auszeichnen. Die Awards sind eine wichtige

Plattform, um die Innovationskraft der französisch-deutschen Tech-Community

sichtbar zu machen.", sagt Arooj Humayun, CIO L´Oréal Deutschland.



Die Awards 2025 werden ermöglicht durch die Unterstützung zahlreicher Partner

und Sponsoren, darunter L'Oréal Deutschland, die Stadtwerke Düsseldorf AG und

die Wirtschaftsförderung Düsseldorf. Weitere Unterstützer sind Forvis Mazars,

iAdvize GmbH, NRW.Global Business GmbH, IDM Group, applied international

informatics GmbH, MA Catering & Events, Business France, die französische

Botschaft in Deutschland sowie das französische Generalkonsulat in Düsseldorf."



Teilnahme & Presse



Interessierte Personen können sich auf der offiziellen Webseite über die

Ticket-Modalitäten informieren. Vertreter:innen der Presse sind herzlich

eingeladen und werden gebeten, sich zwecks Akkreditierung per E-Mail zu melden.



Bereits die vergangenen Ausgaben in Berlin (2023) und München (2024) zogen

mehrere hundert Gäste an und erzielten über 100.000 Aufrufe in den sozialen

Medien .



_______________________________



Über La French Tech Düsseldorf e.V.



La French Tech Düsseldorf e.V. ist seit 2023 Teil des offiziellen French

Tech-Netzwerks - einer Initiative der französischen Regierung zur Förderung von

französischen Start-ups und Innovation weltweit. Der Verein stärkt die

Vernetzung von französischen und deutschen Unternehmen, Investoren und

Innovatoren in NRW mit Schwerpunkten auf GreenTech, RetailTech, Customer

Experience und E-Commerce.



Weitere Informationen



Website:

https://lafrenchtechduesseldorf.com/la-french-tech-awards-in-germany-2025/



LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/la-french-tech-duesseldorf



Pressekontakt:



La French Tech in Düsseldorf e.V.

E-Mail: mailto:news@lafrenchtechduesseldorf.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180753/6109585

OTS: La French Tech







