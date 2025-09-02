    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Siemens Energy - Aktie erlebt Kurseinbruch -5,72 % - 02.09.2025

    Am 02.09.2025 ist die Siemens Energy Aktie, bisher, um -5,72 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Energy Aktie.

    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

    Siemens Energy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Siemens Energy Aktie. Mit einer Performance von -5,72 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Siemens Energy-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,63 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,30 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,24 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Siemens Energy +77,30 % gewonnen.

    Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,30 %
    1 Monat -9,24 %
    3 Monate +4,63 %
    1 Jahr +242,46 %

    Informationen zur Siemens Energy Aktie

    Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,13 Mrd. wert.

    Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Siemens Energy

    -5,18 %
    -2,30 %
    -9,24 %
    +4,63 %
    +242,46 %
    +525,06 %
    +293,95 %
