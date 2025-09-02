Infineon Technologies Aktie sackt ab - 02.09.2025

Die Infineon Technologies Aktie ist bisher um -4,38 % auf 33,15€ gefallen. Das sind -1,52 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf Mikrocontroller, Leistungshalbleiter und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen dominiert den Automobil- und Leistungselektronikmarkt. Hauptkonkurrenten sind STMicroelectronics und NXP. Infineons Stärke liegt in der Innovationskraft und Energieeffizienz.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Infineon Technologies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +1,17 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,29 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,65 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Infineon Technologies auf +10,22 %.

Infineon Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,29 % 1 Monat +1,65 % 3 Monate +1,17 % 1 Jahr +4,73 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,24 Mrd. wert.

Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?

