Knorr-Bremse - Aktie unter Druck -5,68 % - 02.09.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Knorr-Bremse Aktie. Sie fällt um -5,68 % auf 84,65€. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Knorr-Bremse ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge, bekannt für seine innovativen Technologien und umfassenden Produktlösungen.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Knorr-Bremse Aktionäre einen Verlust von -0,34 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Knorr-Bremse Aktie damit um -0,89 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,53 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Knorr-Bremse +25,05 % gewonnen.

Knorr-Bremse Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,89 % 1 Monat +4,53 % 3 Monate -0,34 % 1 Jahr +19,10 %

Informationen zur Knorr-Bremse Aktie

Es gibt 161 Mio. Knorr-Bremse Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,65 Mrd. wert.

An den globalen Börsen herrscht heute Katerstimmung: Die wichtigsten Indizes verzeichnen teils erhebliche Verluste, während nur wenige Aktien positiv herausstechen. Anleger blicken besorgt auf die Märkte.

Knorr-Bremse Aktie jetzt kaufen?

Ob die Knorr-Bremse Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Knorr-Bremse Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.