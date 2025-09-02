    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKnorr-Bremse AktievorwärtsNachrichten zu Knorr-Bremse

    Knorr-Bremse - Aktie unter Druck -5,68 % - 02.09.2025

    Am 02.09.2025 ist die Knorr-Bremse Aktie, bisher, um -5,68 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Knorr-Bremse Aktie.

    Foto: Andreas Gebert - picture alliance / dpa

    Knorr-Bremse ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge, bekannt für seine innovativen Technologien und umfassenden Produktlösungen.

    Knorr-Bremse Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.09.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Knorr-Bremse Aktie. Sie fällt um -5,68 % auf 84,65. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Knorr-Bremse Aktionäre einen Verlust von -0,34 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Knorr-Bremse Aktie damit um -0,89 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,53 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Knorr-Bremse +25,05 % gewonnen.

    Knorr-Bremse Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,89 %
    1 Monat +4,53 %
    3 Monate -0,34 %
    1 Jahr +19,10 %

    Informationen zur Knorr-Bremse Aktie

    Es gibt 161 Mio. Knorr-Bremse Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,65 Mrd. wert.

    Globale Börsen im Sturzflug: DAX und MDAX mit starken Verlusten


    An den globalen Börsen herrscht heute Katerstimmung: Die wichtigsten Indizes verzeichnen teils erhebliche Verluste, während nur wenige Aktien positiv herausstechen. Anleger blicken besorgt auf die Märkte.

    Knorr-Bremse Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Knorr-Bremse Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.


    Knorr-Bremse

    -5,35 %
    -0,89 %
    +4,53 %
    -0,34 %
    +19,10 %
    +85,57 %
    -17,97 %
    +0,89 %
    ISIN:DE000KBX1006WKN:KBX100



