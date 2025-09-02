Redcare Pharmacy Aktie verliert signifikant - 02.09.2025

Mit einer Performance von -5,39 % musste die Redcare Pharmacy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Redcare Pharmacy Aktionäre einen Verlust von -29,74 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -11,32 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,15 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -38,30 % verloren.

Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,32 % 1 Monat -16,15 % 3 Monate -29,74 % 1 Jahr -35,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die finanzielle Lage von Redcare Pharmacy, insbesondere die Schwierigkeiten bei der Rentabilität aufgrund hoher Marketingkosten und geringer Margen im RX-Bereich. Die Shortquote von über 12 % wird als besorgniserregend angesehen. Zudem gibt es Bedenken hinsichtlich der Konkurrenz durch DM, während einige Investoren optimistisch bleiben und auf langfristige Wachstumschancen durch E-Commerce und demografische Trends hinweisen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,59 Mrd. wert.

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.