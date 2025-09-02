Deutsche Wohnen Aktie tiefrot - 02.09.2025

Die Deutsche Wohnen Aktie notiert aktuell bei 21,250€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,35 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,200 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Deutsche Wohnen ist ein führendes deutsches Immobilienunternehmen, spezialisiert auf Wohnimmobilien in städtischen Gebieten. Es bietet Mietwohnungen und Verwaltungsservices an. Als einer der größten Akteure auf dem Markt konkurriert es mit Vonovia und LEG Immobilien. Ein Alleinstellungsmerkmal ist der Fokus auf nachhaltige Stadtentwicklung.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Deutsche Wohnen Aktionäre einen Verlust von -0,22 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Wohnen Aktie damit um -1,96 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,90 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutsche Wohnen -3,43 % verloren.

Deutsche Wohnen Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,96 % 1 Monat +0,90 % 3 Monate -0,22 % 1 Jahr +4,41 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Wohnen Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Deutsche Wohnen Aktie im Kontext des Übernahmeangebots von Vonovia. Nutzer thematisieren Unsicherheiten bezüglich der Stimmrechtsmitteilungen und der Aktionärsstruktur, sowie die günstigen Refinanzierungskosten. Zudem wird die Gefahr eines Rauswurfs aus Indizes diskutiert, falls der Free Float unter 10% sinkt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Wohnen eingestellt.

Informationen zur Deutsche Wohnen Aktie

Es gibt 400 Mio. Deutsche Wohnen Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,55 Mrd. wert.

Deutsche Wohnen Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Wohnen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Wohnen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.