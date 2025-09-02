TAG Immobilien - Aktie gerät unter Druck - 02.09.2025

Die TAG Immobilien Aktie notiert aktuell bei 14,370€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,34 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,810 € entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

TAG Immobilien AG ist ein führender Anbieter von Wohnimmobilien in Deutschland, spezialisiert auf den Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung von Mietwohnungen. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Wertsteigerung seines Portfolios, mit starker Präsenz in Nord- und Ostdeutschland. Hauptkonkurrenten sind Vonovia und Deutsche Wohnen. TAG's Alleinstellungsmerkmal ist die regionale Stärke und ein diversifiziertes Portfolio.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die TAG Immobilien-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +1,82 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TAG Immobilien Aktie damit um -4,67 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,33 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +5,52 % gewonnen.

TAG Immobilien Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,67 % 1 Monat +7,33 % 3 Monate +1,82 % 1 Jahr +2,17 %

Informationen zur TAG Immobilien Aktie

Es gibt 189 Mio. TAG Immobilien Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,72 Mrd. wert.

Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag deutlich unter Druck geraten. Der Dax rutschte weit unter die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten, die er erst tags zuvor wieder überwunden hatte. Letztlich schloss der Leitindex 2,29 Prozent …

An den globalen Börsen herrscht heute Katerstimmung: Die wichtigsten Indizes verzeichnen teils erhebliche Verluste, während nur wenige Aktien positiv herausstechen. Anleger blicken besorgt auf die Märkte.

Angesichts der schwierigen politischen Lage in Frankreich werden die Anleger am Dienstag bei Immobilienwerten viel vorsichtiger. Der Sektorindex gehörte europaweit mit einem Abschlag von drei Prozent zu den schwächsten. Auch in Deutschland …

TAG Immobilien Aktie jetzt kaufen?

Ob die TAG Immobilien Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TAG Immobilien Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.