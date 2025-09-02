Besonders beachtet!
Clara Technologies Aktie bricht zweistellig ein - 02.09.2025
Am 02.09.2025 ist die Clara Technologies Aktie, bisher, um -12,10 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Clara Technologies Aktie.
Clara Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.09.2025
Einen schwachen Börsentag erlebt die Clara Technologies Aktie. Sie fällt um -12,10 % auf 1,3800€. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -37,30 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -52,12 %.
Clara Technologies Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-37,30 %
|1 Monat
|-52,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Clara Technologies Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Clara Technologies Aktie, die von 3,10 CAD auf 1,40 CAD gefallen ist. Während einige Nutzer skeptisch über die fundamentalen Aussichten des Unternehmens sind, sehen andere in den aktuellen Kursen unter 1,80 Euro eine Kaufgelegenheit. Es wird auch über mögliche technische Gegenreaktionen und den Einfluss von Short-Positionen diskutiert, was die Unsicherheit über die Bewertung und Zukunft des Unternehmens verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Clara Technologies eingestellt.
Zur Clara Technologies Diskussion
Informationen zur Clara Technologies Aktie
Es gibt 21 Mio. Clara Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,87 Mio. wert.
