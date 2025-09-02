MannKind Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 02.09.2025

Die MannKind Aktie konnte bisher um +22,14 % auf 4,7990€ zulegen. Das sind +0,8700 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

MannKind ist ein spezialisiertes Unternehmen im Bereich inhalativer Therapeutika, das mit Afrezza ein einzigartiges Produkt im Diabetesmarkt bietet. Trotz starker Konkurrenz durch etablierte Pharmaunternehmen, hebt sich MannKind durch die innovative Darreichungsform und die spezifischen Vorteile von Afrezza ab.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von MannKind einen Gewinn von +40,01 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +58,46 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +58,37 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -13,44 % verloren.

MannKind Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +58,46 % 1 Monat +58,37 % 3 Monate +40,01 % 1 Jahr -5,82 %

Informationen zur MannKind Aktie

Es gibt 307 Mio. MannKind Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,51 Mrd. wert.

MannKind Aktie jetzt kaufen?

