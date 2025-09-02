Tempus AI Registered (A) Aktie unter starkem Abgabedruck - 02.09.2025

Mit einer Performance von -1,54 % musste die Tempus AI Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Tempus AI Registered (A) bietet innovative KI-Lösungen zur Effizienzsteigerung in Unternehmen. Mit einem Fokus auf benutzerfreundliche und anpassbare Software, positioniert sich das Unternehmen als wachsender Akteur im KI-Markt. Hauptkonkurrenten sind IBM Watson, Google AI und Microsoft Azure AI. Die Alleinstellungsmerkmale liegen in der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der angebotenen Lösungen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tempus AI Registered (A) Aktie damit um 0,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,65 %.

Tempus AI Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche 0,00 % 1 Monat +36,65 %

Informationen zur Tempus AI Registered (A) Aktie

Es gibt 169 Mio. Tempus AI Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,80 Mrd. wert.

Der Goldpreis ist auf neue Rekordhochs gestiegen. Während der S&P 500 ebenfalls auf Rekordhochs geklettert ist, hat der DAX zuletzt deutlich nachgegeben. In der Sendung zeigt Finanzspezialist Egmond Haidt die Gründe auf, weshalb der Index zuletzt dem S&P 500 deutlich hinterhergehinkt ist. Zudem analysiert Egmond die neuesten Zahlen und Nachrichten zu Rheinmetall, Nvidia, Alibaba, Barrick Gold und Tempus AI. Nun warten Investoren gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Er spielt eine große Rolle dabei, ob und wie sehr die Fed bald die Zinsen senken könnte. Wie geht es in diesem Umfeld weiter bei S&P 500, Nasdaq und DAX, Euro-Dollar, Öl, Gold und Bitcoin?

Der KI-Spezialist für das Gesundheitswesen erfreut sich guter Geschäfte. Vorstandschef Eric Lefkofsky hat die Umsatzprognose leicht angehoben.

Tempus AI Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tempus AI Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tempus AI Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.