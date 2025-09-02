NVIDIA Aktie fällt um -2,15 % - 02.09.2025

Die NVIDIA Aktie ist bisher um -2,15 % auf 144,96€ gefallen. Das sind -3,18 € weniger als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NVIDIA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +26,13 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -4,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,20 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei NVIDIA auf +13,55 %.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,40 % 1 Monat -1,20 % 3 Monate +26,13 % 1 Jahr +37,20 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der NVIDIA Aktie, die aktuell bei 157 USD liegt. Einige Teilnehmer erwarten einen Anstieg auf 200 USD, während andere die hohe Abhängigkeit von zwei großen Kunden als Risiko sehen. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob die aktuellen Bewertungen bei potenziell sinkendem Wachstum gerechtfertigt sind.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,53 Bil. wert.

An den globalen Börsen herrscht heute Katerstimmung: Die wichtigsten Indizes verzeichnen teils erhebliche Verluste, während nur wenige Aktien positiv herausstechen. Anleger blicken besorgt auf die Märkte.

Der S&P 500 ist teurer als je zuvor, die Konzentration auf Tech-Giganten so hoch wie in keiner Ära. KI-Hype und Überbewertungen machen den Markt extrem anfällig, warnen Experten.

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.