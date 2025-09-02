Besonders beachtet!
NVIDIA Aktie fällt um -2,15 % - 02.09.2025
Am heutigen Handelstag muss die NVIDIA Aktie bisher Verluste von -2,15 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.
NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.
NVIDIA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.09.2025
Die NVIDIA Aktie ist bisher um -2,15 % auf 144,96€ gefallen. Das sind -3,18 € weniger als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NVIDIA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +26,13 % bestehen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -4,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,20 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei NVIDIA auf +13,55 %.
NVIDIA Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,40 %
|1 Monat
|-1,20 %
|3 Monate
|+26,13 %
|1 Jahr
|+37,20 %
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der NVIDIA Aktie, die aktuell bei 157 USD liegt. Einige Teilnehmer erwarten einen Anstieg auf 200 USD, während andere die hohe Abhängigkeit von zwei großen Kunden als Risiko sehen. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob die aktuellen Bewertungen bei potenziell sinkendem Wachstum gerechtfertigt sind.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
Informationen zur NVIDIA Aktie
Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,53 Bil. wert.
NVIDIA Aktie jetzt kaufen?
