Tesla - Aktie mit schwachem Handelstag - 02.09.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Tesla Aktie. Sie fällt um -1,14 % auf 283,00€. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Tesla mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -4,95 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Tesla Aktie damit um -4,07 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,67 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -27,30 % verloren.

Tesla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,07 % 1 Monat +8,67 % 3 Monate -4,95 % 1 Jahr +47,59 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Tesla-Aktie, insbesondere um deren stagnierende Kursentwicklung und die Skepsis gegenüber Elon Musks Masterplänen. Viele Nutzer glauben, dass der Kurs trotz geringer Verkaufszahlen künstlich hochgehalten wird und dass Tesla im Wettbewerb mit anderen Unternehmen im Bereich KI und Robotik zurückfällt. Kritiker warnen vor einem möglichen Rückgang des Aktienkurses und stellen die langfristige Rentabilität des Unternehmens in Frage.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 910,54 Mrd. wert.

Tesla erlebt in Indien einen enttäuschenden Verkaufsstart, da hohe Preise und schwache Nachfrage den erhofften Durchbruch vorerst verhindern.

In 15 deutschen Städten können Fahrgäste derzeit fahrerlose Busse nutzen. Sowohl in Großstädten wie Hamburg, Berlin oder Leipzig gibt es entsprechende Modellprojekte als auch an kleineren Orten wie Herford oder Monheim am Rhein in …

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.