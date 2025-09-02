Besonders beachtet!
Nike (B) - Aktie gerät unter Druck - 02.09.2025
Am 02.09.2025 ist die Nike (B) Aktie, bisher, um -3,79 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nike (B) Aktie.
Nike ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für innovative Produkte und starke Markenpräsenz. Hauptkonkurrenten sind Adidas und Puma. Einzigartig durch Technologien wie Nike Air und prominente Werbekampagnen.
Nike (B) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.09.2025
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Nike (B) Aktie. Mit einer Performance von -3,79 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Nike (B) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +24,94 % bestehen.
Allein seit letzter Woche ist die Nike (B) Aktie damit um -3,20 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,58 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -9,85 % verloren.
Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,15 % geändert.
Nike (B) Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,20 %
|1 Monat
|+2,58 %
|3 Monate
|+24,94 %
|1 Jahr
|-12,34 %
Informationen zur Nike (B) Aktie
Es gibt 1 Mrd. Nike (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,69 Mrd.EUR wert.
Globale Börsen im Sturzflug: DAX und MDAX mit starken Verlusten
An den globalen Börsen herrscht heute Katerstimmung: Die wichtigsten Indizes verzeichnen teils erhebliche Verluste, während nur wenige Aktien positiv herausstechen. Anleger blicken besorgt auf die Märkte.
Börsenstart USA - 02.09. - S&P 500 schwach -1,17 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Nike (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Im August `25 haben 6 Analysten die Nike (B) Aktie eingestuft.
Nike (B) Aktie jetzt kaufen?
Ob die Nike (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nike (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.