DZ BANK stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Verkaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SMA Solar nach reduzierten Geschäftszielen von 14 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. "Erneut eine erschreckende Gewinnwarnung", schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie, nachdem das Solarunternehmen die Prognose für 2025 zuletzt noch bestätigt habe. Die Restrukturierungsmaßnahmen müssten erweitert werden. Eine kurzfristige Verbesserung der Marktsituation sei nicht in Sicht./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 16:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 17:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,94 % und einem Kurs von 15,96EUR auf Tradegate (02. September 2025, 19:04 Uhr) gehandelt.
