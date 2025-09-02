Süd-Bundesländer protestieren gegen EU-Elektroquote für Dienstwagen













ich meine gelesen zu haben dass die (erste) Frist Ende September abläuft. Aber wie das so mit politischen Fristen immer so ist… die vertreichen auchmal ohne Ergebnis. Aber es sollte trotzdem in absehbarerer Zeit zu einem Ergebiss kommen.





wenn der Handelsblattartikel von gestern stimmt, sind Herbizide auch kein Thema bei MAHA:





„In den nächsten Tagen wird Kennedy seine lang erwartete MAHA-Strategie vorstellen, mit der er die Gesundheits- und Ernährungspolitik neu aufstellen will. Darin werde das Thema Pflanzenschutzmittel und speziell Glyphosat kaum eine Rolle spielen.“





Offensichtlich haben die Landwirte in der aktuellen Administration etwas zu melden. Bin gespannt wie der Solicator General die Regierung positioniert. Aktuell würde es mich nicht wundern, wenn er eine höchst richterliche Prüfung befürworten würde. Müsste auch im September kommen.





liebe Zocker unter euch: bald könnten euch die Kurse davon laufen 😁



