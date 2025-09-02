Novo Nordisk Aktie knickt ein - 02.09.2025

Mit einer Performance von -2,47 % musste die Novo Nordisk Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Novo Nordisk mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -21,56 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Novo Nordisk Aktie damit um +1,47 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,07 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Novo Nordisk -41,44 % verloren.

Novo Nordisk Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,47 % 1 Monat +16,07 % 3 Monate -21,56 % 1 Jahr -60,95 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novo Nordisk Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Novo Nordisk Aktie, die nach einem Rückgang wieder teilweise gestiegen ist. Nutzer bewerten das KGV als moderat und vergleichen die Aktie mit Eli Lilly, wobei sie die Marktstellung von Novo Nordisk als stark erachten. Es gibt unterschiedliche Meinungen zur kurzfristigen Kursentwicklung, einige vermuten Manipulation, während andere optimistisch auf eine Erholung setzen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

Informationen zur Novo Nordisk Aktie

Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 163,22 Mrd. wert.

Novo Nordisk Aktie jetzt kaufen?

Ob die Novo Nordisk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.