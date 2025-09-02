TeamViewer Aktie leidet unter Verkäufen - 02.09.2025

Am heutigen Handelstag musste die TeamViewer Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,21 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die TeamViewer Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -1,07 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +10,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,29 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +7,23 % gewonnen.

TeamViewer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,93 % 1 Monat +14,29 % 3 Monate -1,07 % 1 Jahr -18,11 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der TeamViewer Aktie, insbesondere in Bezug auf die MDAX-Zugehörigkeit und Analystenbewertungen, die ein erhebliches Kurspotenzial von bis zu 80% sehen. Die Übernahme von 1E wird als potenzieller Wettbewerbsvorteil hervorgehoben, während es auch kritische Stimmen zu den Analystenmeinungen gibt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,71 Mrd. wert.

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

