Mehr Reparaturen durch komplexere Technik | Fachhandel erwartet Zunahme von professionellen Reparaturen von Elektrogeräten (FOTO)

Hannover (ots) - Eine aktuelle Studie des IFH Köln im Auftrag des

Bundesverbandes Technik des Einzelhandels (BVT) und des Spezialversicherers

Wertgarantie zeigt: Rund 80 Prozent der befragten Fachhandelsunternehmen gehen

davon aus, dass die zunehmende Komplexität moderner Elektrogeräte künftig mehr

professionelle Reparaturen erfordern wird. Bereits jetzt berichten mehr als die

Hälfte der Fachhandelsbetriebe von einer steigenden Nachfrage nach Reparaturen.

Die Fachhandelsunternehmen führen dies auch auf ein gestiegenes Bewusstsein der

Verbraucher für die Wichtigkeit von Reparaturen zurück.



Vor dem Hintergrund der neuen EU-Richtlinie "Recht auf Reparatur" rücken

Reparaturen und eine verlängerte Lebensdauer von Elektrogeräten weiter in den

Fokus. Bereits im vergangenen Jahr war in jedem dritten Haushalt mindestens ein

unter die Richtlinie fallendes Gerät defekt, besonders häufig Smartphones und

Waschmaschinen.





Podiumsdiskussion zum "Recht auf Reparatur" auf der IFA 2025



Was sind die Herausforderungen des "Recht auf Reparatur", wo könnte es haken und

was ist die Meinung von Verbrauchern, Industrie oder Handel, und welche

Auswirkungen könnte es geben?



Am 6. September 2025 um 16:15 Uhr stehen auf der IFA in Berlin genau diese

Fragen sowie weitere aktuelle Studienergebnisse rund um das "Recht auf

Reparatur" im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion

(https://www.ifa-berlin.com/de/programm/wertgarantie-panel) . Experten aus

Handel, Industrie und Versicherungsbranche diskutieren auf der "Dream Stage" in

Halle 25 über die Chancen und Herausforderungen der neuen EU-Richtlinie sowie

deren Umsetzung in nationales Recht.



Mit dabei sind Frank Schipper (BVT), Manfred Schnabel (Esch Gruppe / expert

Esch), Thilo Dröge (Wertgarantie) und Martin G. Loehe (Miele & Cie.). Die

Diskussion ist für alle Messebesucher offen und kostenlos zugänglich.



Wertgarantie ist in Berlin zudem mit einem eigenen Stand vertreten. Diesen teilt

sich der Spezialversicherer mit Partnern aus dem Bereich Reparatur und der

Elektroschrottskulptur "Wertgigant". Der Auftritt von Wertgarantie in Halle 25

(Stand 259)

(https://www.ifa-berlin.com/de/programm/wertgarantie-und-der-wertgigant-go-ifa)

steht ganz im Zeichen des Mottos "Let's talk about ReEconomy".



Über die Studie



Als Spezialversicherer mit einem Netzwerk aus über 7.000 Fachhandelspartnern in

Deutschland kennt Wertgarantie die Realität im Reparaturalltag genau. Mit der

Beauftragung der Studie - gemeinsam mit dem Bundesverband Technik des

Einzelhandels (BVT) - möchte das Unternehmen einen faktenbasierten Beitrag zur

Diskussion rund um das Recht auf Reparatur leisten und dabei alle Perspektiven

der betroffenen Akteure in den politischen Dialog einbringen. Die Studie,

durchgeführt vom IFH Köln, untersucht erstmalig die EU-Richtlinie und ihre

Auswirkungen auf das Reparaturgeschehen aus Sicht von Verbrauchern, Herstellern,

Fachhandel und Ersatzteilwirtschaft in Deutschland. Dafür wurden im ersten

Halbjahr 2025 4.131 Verbraucher befragt, 164 Betriebe aus dem Fachhandel, die

Elektro- und Haushaltsgeräte vertreiben, 20 von 31 relevanten Herstellern von

Elektro- und Haushaltsgeräten und 6 Unternehmen der Ersatzteilwirtschaft.

Weitere Informationen zur Studie gibt es hier (https://www.ifhkoeln.de/recht-auf

-reparatur-zwischen-hoffnung-und-huerde-was-die-eu-richtlinie-wirklich-veraender

t/) .



Pressekontakt:



Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation |

Tel: 0049 511 71280-71128 | E-Mail: mailto:u.braungardt@wertgarantie.com



Marc Höppner | Manager Public Relations | Tel: 0049 511 71280-71556 |

E-Mail: mailto:m.hoeppner@wertgarantie.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/127001/6109600

OTS: Wertgarantie







