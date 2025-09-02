    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Mehr Reparaturen durch komplexere Technik | Fachhandel erwartet Zunahme von professionellen Reparaturen von Elektrogeräten (FOTO)

    Hannover (ots) - Eine aktuelle Studie des IFH Köln im Auftrag des
    Bundesverbandes Technik des Einzelhandels (BVT) und des Spezialversicherers
    Wertgarantie zeigt: Rund 80 Prozent der befragten Fachhandelsunternehmen gehen
    davon aus, dass die zunehmende Komplexität moderner Elektrogeräte künftig mehr
    professionelle Reparaturen erfordern wird. Bereits jetzt berichten mehr als die
    Hälfte der Fachhandelsbetriebe von einer steigenden Nachfrage nach Reparaturen.
    Die Fachhandelsunternehmen führen dies auch auf ein gestiegenes Bewusstsein der
    Verbraucher für die Wichtigkeit von Reparaturen zurück.

    Vor dem Hintergrund der neuen EU-Richtlinie "Recht auf Reparatur" rücken
    Reparaturen und eine verlängerte Lebensdauer von Elektrogeräten weiter in den
    Fokus. Bereits im vergangenen Jahr war in jedem dritten Haushalt mindestens ein
    unter die Richtlinie fallendes Gerät defekt, besonders häufig Smartphones und
    Waschmaschinen.

    Podiumsdiskussion zum "Recht auf Reparatur" auf der IFA 2025

    Was sind die Herausforderungen des "Recht auf Reparatur", wo könnte es haken und
    was ist die Meinung von Verbrauchern, Industrie oder Handel, und welche
    Auswirkungen könnte es geben?

    Am 6. September 2025 um 16:15 Uhr stehen auf der IFA in Berlin genau diese
    Fragen sowie weitere aktuelle Studienergebnisse rund um das "Recht auf
    Reparatur" im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion
    (https://www.ifa-berlin.com/de/programm/wertgarantie-panel) . Experten aus
    Handel, Industrie und Versicherungsbranche diskutieren auf der "Dream Stage" in
    Halle 25 über die Chancen und Herausforderungen der neuen EU-Richtlinie sowie
    deren Umsetzung in nationales Recht.

    Mit dabei sind Frank Schipper (BVT), Manfred Schnabel (Esch Gruppe / expert
    Esch), Thilo Dröge (Wertgarantie) und Martin G. Loehe (Miele & Cie.). Die
    Diskussion ist für alle Messebesucher offen und kostenlos zugänglich.

    Wertgarantie ist in Berlin zudem mit einem eigenen Stand vertreten. Diesen teilt
    sich der Spezialversicherer mit Partnern aus dem Bereich Reparatur und der
    Elektroschrottskulptur "Wertgigant". Der Auftritt von Wertgarantie in Halle 25
    (Stand 259)
    (https://www.ifa-berlin.com/de/programm/wertgarantie-und-der-wertgigant-go-ifa)
    steht ganz im Zeichen des Mottos "Let's talk about ReEconomy".

    Über die Studie

    Als Spezialversicherer mit einem Netzwerk aus über 7.000 Fachhandelspartnern in
    Deutschland kennt Wertgarantie die Realität im Reparaturalltag genau. Mit der
    Beauftragung der Studie - gemeinsam mit dem Bundesverband Technik des
    Einzelhandels (BVT) - möchte das Unternehmen einen faktenbasierten Beitrag zur
    Diskussion rund um das Recht auf Reparatur leisten und dabei alle Perspektiven
    der betroffenen Akteure in den politischen Dialog einbringen. Die Studie,
    durchgeführt vom IFH Köln, untersucht erstmalig die EU-Richtlinie und ihre
    Auswirkungen auf das Reparaturgeschehen aus Sicht von Verbrauchern, Herstellern,
    Fachhandel und Ersatzteilwirtschaft in Deutschland. Dafür wurden im ersten
    Halbjahr 2025 4.131 Verbraucher befragt, 164 Betriebe aus dem Fachhandel, die
    Elektro- und Haushaltsgeräte vertreiben, 20 von 31 relevanten Herstellern von
    Elektro- und Haushaltsgeräten und 6 Unternehmen der Ersatzteilwirtschaft.
    Weitere Informationen zur Studie gibt es hier (https://www.ifhkoeln.de/recht-auf
    -reparatur-zwischen-hoffnung-und-huerde-was-die-eu-richtlinie-wirklich-veraender
    t/) .

