Warum der Abverkauf der Aktienmärkte? Schuld(en) und Sühne!

Nach dem US-Feiertag heute der Abverkauf der Aktienmärkte - aber warum? Die steigenden Kapitalmarkt-Zinsen sind ein wichtiger Auslöser - die (langlaufenden) Renditen der Staatsanleihen von Frankreich und Großbritannien steigen auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten und machen damit auch die Aktienmärkte nervös. Sind die Schulden noch tragfähig? Die Notenbanken senken die Zinsen - aber die Anleihemärkte heben sie an! Hinzu kommen Verluste im KI-Sektor bei Schwergewichten wie Nvidia, nachdem die Trump-Regierung Lieferungen von TSMC nach China unterbinden will und damit die Konfrontation zwischen den USA und China wieder ins Blickfeld rückt. Heute das Statement von Trump - wie steht es um seine Gesundheit?

Hinweise aus Video: