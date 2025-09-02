    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    Warum der Abverkauf der Aktienmärkte? Schuld(en) und Sühne!

    Nach dem US-Feiertag heute der Abverkauf der Aktienmärkte - aber warum? Die steigenden Kapitalmarkt-Zinsen sind ein wichtiger Auslöser..

    Nach dem US-Feiertag heute der Abverkauf der Aktienmärkte - aber warum? Die steigenden Kapitalmarkt-Zinsen sind ein wichtiger Auslöser - die (langlaufenden) Renditen der Staatsanleihen von Frankreich und Großbritannien steigen auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten und machen damit auch die Aktienmärkte nervös. Sind die Schulden noch tragfähig? Die Notenbanken senken die Zinsen - aber die Anleihemärkte heben sie an! Hinzu kommen Verluste im KI-Sektor bei Schwergewichten wie Nvidia, nachdem die Trump-Regierung Lieferungen von TSMC nach China unterbinden will und damit die Konfrontation zwischen den USA und China wieder ins Blickfeld rückt. Heute das Statement von Trump - wie steht es um seine Gesundheit?

    Hinweise aus Video:

    1. Webinar mit Balthasar Becker: Strategien für die Blase - und ihr Platzen!
    https://balthasar-becker.com/exklusives-webinar/

    2. Europa saugt sich mit Schulden voll – heute Rekordtag mit 50 Milliarden Euro

     

    Das Video "Warum der Abverkauf der Aktienmärkte? Schuld(en) und Sühne!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
    Verfasst von Markus Fugmann
