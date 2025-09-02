Börsen Update USA - 02.09. - US Tech 100 schwach -1,32 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:54) bei 45.189,80 PKT und fällt um -0,92 %.

Top-Werte: Boeing +2,42 %, Walmart +1,61 %, McDonald's +1,37 %, Johnson & Johnson +1,18 %, Procter & Gamble +0,93 %

Flop-Werte: Nike (B) -3,27 %, NVIDIA -1,96 %, Salesforce -1,67 %, Goldman Sachs Group -1,50 %, Amazon -1,13 %

Der US Tech 100 steht bei 23.142,20 PKT und verliert bisher -1,32 %.

Top-Werte: Ross Stores +3,20 %, T-Mobile US +2,91 %, Take-Two Interactive Software +2,85 %, Biogen +2,52 %, PepsiCo +2,52 %

Flop-Werte: The Kraft Heinz Company -6,98 %, Arm Holdings -4,43 %, Adobe -3,47 %, MercadoLibre -3,06 %, GLOBALFOUNDRIES -2,72 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:55) bei 6.394,99 PKT und fällt um -1,26 %.

Top-Werte: Ulta Beauty +7,65 %, Ralph Lauren Registered (A) +4,67 %, Incyte +3,26 %, Dollar Tree +3,21 %, Ross Stores +3,20 %

Flop-Werte: TransDigm Group -7,58 %, The Kraft Heinz Company -6,98 %, Constellation Brands (A) -6,58 %, Albemarle -5,99 %, GE Vernova -5,08 %