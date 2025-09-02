Börsen Update
Börsen Update USA - 02.09. - US Tech 100 schwach -1,32 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:54) bei 45.189,80 PKT und fällt um -0,92 %.
Top-Werte: Boeing +2,42 %, Walmart +1,61 %, McDonald's +1,37 %, Johnson & Johnson +1,18 %, Procter & Gamble +0,93 %
Flop-Werte: Nike (B) -3,27 %, NVIDIA -1,96 %, Salesforce -1,67 %, Goldman Sachs Group -1,50 %, Amazon -1,13 %
Der US Tech 100 steht bei 23.142,20 PKT und verliert bisher -1,32 %.
Top-Werte: Ross Stores +3,20 %, T-Mobile US +2,91 %, Take-Two Interactive Software +2,85 %, Biogen +2,52 %, PepsiCo +2,52 %
Flop-Werte: The Kraft Heinz Company -6,98 %, Arm Holdings -4,43 %, Adobe -3,47 %, MercadoLibre -3,06 %, GLOBALFOUNDRIES -2,72 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:55) bei 6.394,99 PKT und fällt um -1,26 %.
Top-Werte: Ulta Beauty +7,65 %, Ralph Lauren Registered (A) +4,67 %, Incyte +3,26 %, Dollar Tree +3,21 %, Ross Stores +3,20 %
Flop-Werte: TransDigm Group -7,58 %, The Kraft Heinz Company -6,98 %, Constellation Brands (A) -6,58 %, Albemarle -5,99 %, GE Vernova -5,08 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.