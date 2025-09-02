    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoss Stores AktievorwärtsNachrichten zu Ross Stores

    Besonders beachtet!

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ross Stores Aktie steigt - 02.09.2025

    Am 02.09.2025 ist die Ross Stores Aktie, bisher, um +3,20 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Ross Stores Aktie.

    Besonders beachtet! - Ross Stores Aktie steigt - 02.09.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Ross Stores ist ein führender Off-Price-Einzelhändler in den USA, der Mode, Schuhe, Accessoires und Haushaltswaren zu reduzierten Preisen anbietet. Mit über 1.800 Filialen in 40 Bundesstaaten ist Ross einer der größten Off-Price-Händler. Hauptkonkurrenten sind TJX Companies und Burlington Stores. Ross bietet ein wechselndes Sortiment an Markenprodukten zu niedrigen Preisen, was Exklusivität und Dringlichkeit bei Kunden erzeugt.

    Ross Stores Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Ross Stores Aktie. Mit einer Performance von +3,20 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    21.518,49€
    Basispreis
    14,11
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.300,00€
    Basispreis
    18,55
    Ask
    × 14,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Ross Stores über einen Zuwachs von +1,77 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ross Stores Aktie damit um -1,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,26 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Ross Stores auf -14,40 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,32 % geändert.

    Ross Stores Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,50 %
    1 Monat +6,26 %
    3 Monate +1,77 %
    1 Jahr -7,98 %

    Informationen zur Ross Stores Aktie

    Es gibt 327 Mio. Ross Stores Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,11 Mrd.EUR wert.

    Börsen Update USA - 02.09. - US Tech 100 schwach -1,32 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Börsenstart USA - 02.09. - S&P 500 schwach -1,17 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Ross Stores Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Ross Stores Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ross Stores Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Ross Stores

    +2,37 %
    +1,79 %
    +8,82 %
    +5,32 %
    -5,56 %
    +45,74 %
    +68,31 %
    +202,96 %
    +514,23 %
    ISIN:US7782961038WKN:870053



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Ross Stores Aktie steigt - 02.09.2025 Am 02.09.2025 ist die Ross Stores Aktie, bisher, um +3,20 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Ross Stores Aktie.