Ross Stores Aktie steigt - 02.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Ross Stores Aktie. Mit einer Performance von +3,20 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Ross Stores ist ein führender Off-Price-Einzelhändler in den USA, der Mode, Schuhe, Accessoires und Haushaltswaren zu reduzierten Preisen anbietet. Mit über 1.800 Filialen in 40 Bundesstaaten ist Ross einer der größten Off-Price-Händler. Hauptkonkurrenten sind TJX Companies und Burlington Stores. Ross bietet ein wechselndes Sortiment an Markenprodukten zu niedrigen Preisen, was Exklusivität und Dringlichkeit bei Kunden erzeugt.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Ross Stores über einen Zuwachs von +1,77 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ross Stores Aktie damit um -1,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,26 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Ross Stores auf -14,40 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,32 % geändert.

Ross Stores Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,50 % 1 Monat +6,26 % 3 Monate +1,77 % 1 Jahr -7,98 %

Informationen zur Ross Stores Aktie

Es gibt 327 Mio. Ross Stores Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,11 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Ross Stores Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ross Stores Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ross Stores Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.