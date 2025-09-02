JEFFERIES stuft DANONE auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone nach einer Konferenz mit dem Finanzchef auf "Underperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Dessen Aussagen seien "zuversichtlich und logisch" gewesen, schrieb David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das "Maschinenhaus des Wachstums" gleiche mit der Spezialnahrung in China und den Protein-Produkten in den USA die Schwäche mit Kaffeeweißern in den USA und mit Milchprodukten in Europa mehr als aus. Allerdings seien die Aktien nicht günstig bewertet./rob/bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,91 % und einem Kurs von 73,60EUR auf Tradegate (02. September 2025, 20:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



