Biogen Aktie steigt auf 118,93€ - 02.09.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Biogen Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,30 % im Plus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Biogen ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf neurologische Therapien spezialisiert hat. Mit einer starken Produktpalette in der Behandlung von Multipler Sklerose und Alzheimer hebt es sich durch innovative Forschung von Konkurrenten wie Roche und Novartis ab.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Biogen über einen Zuwachs von +0,42 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Biogen Aktie damit um -2,36 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,46 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Biogen auf -21,18 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,31 % geändert.

Biogen Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,36 % 1 Monat +0,46 % 3 Monate +0,42 % 1 Jahr -38,10 %

Informationen zur Biogen Aktie

Es gibt 147 Mio. Biogen Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,39 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

An den globalen Börsen herrscht heute Katerstimmung: Die wichtigsten Indizes verzeichnen teils erhebliche Verluste, während nur wenige Aktien positiv herausstechen. Anleger blicken besorgt auf die Märkte.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Biogen Aktie jetzt kaufen?

Ob die Biogen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Biogen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.