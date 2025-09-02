Besonders beachtet!
Biogen Aktie steigt auf 118,93€ - 02.09.2025
Am 02.09.2025 ist die Biogen Aktie, bisher, um +3,30 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Biogen Aktie.
Biogen ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf neurologische Therapien spezialisiert hat. Mit einer starken Produktpalette in der Behandlung von Multipler Sklerose und Alzheimer hebt es sich durch innovative Forschung von Konkurrenten wie Roche und Novartis ab.
Biogen Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.09.2025
Am heutigen Handelstag konnte die Biogen Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,30 % im Plus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Biogen über einen Zuwachs von +0,42 % freuen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Biogen Aktie damit um -2,36 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,46 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Biogen auf -21,18 %.
Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,31 % geändert.
Biogen Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,36 %
|1 Monat
|+0,46 %
|3 Monate
|+0,42 %
|1 Jahr
|-38,10 %
Informationen zur Biogen Aktie
Es gibt 147 Mio. Biogen Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,39 Mrd.EUR wert.
Börsen Update USA - 02.09. - US Tech 100 schwach -1,32 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Globale Börsen im Sturzflug: DAX und MDAX mit starken Verlusten
An den globalen Börsen herrscht heute Katerstimmung: Die wichtigsten Indizes verzeichnen teils erhebliche Verluste, während nur wenige Aktien positiv herausstechen. Anleger blicken besorgt auf die Märkte.
Börsenstart USA - 02.09. - S&P 500 schwach -1,17 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Biogen Aktie jetzt kaufen?
Ob die Biogen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Biogen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.