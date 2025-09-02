Canada Nickel gibt die Einreichung des technischen Berichts gemäß NI 43-101 für die erste angekündigte Texmont-Ressource bekannt

TORONTO, 2. September 2025 – Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel” oder das „Unternehmen”) (- https://www.commodity-tv.com/play/analysis-of-the-nickel-market-and-wh ... - ) (TSX V:CNC) (OTCQB:CNIKF) gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen unabhängigen technischen Bericht (der „Bericht”) gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erstellt wurde und die erste Mineralressourcenschätzung für sein Nickel-Sulfid-Projekt Texmont (das „Texmont-Projekt“) untermauert.

Das Texmont-Projekt, das sich etwa 36 Kilometer südlich von Timmins (Ontario) befindet, ist über die hundertprozentige Tochtergesellschaft Central Timmins Nickel Ltd. vollständig im Besitz von Canada Nickel Company. Der Bericht enthält keine wesentlichen Abweichungen von den Ergebnissen, die in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 15. Juli 2025 veröffentlicht wurden. Die Mineralressourcenschätzung für das Texmont-Projekt, gültig ab dem 10. April 2025, wurde gemäß den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und -reserven (2014) und den CIM-Best-Practice-Richtlinien für die Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (2019) erstellt.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: „Wir haben nun sechs von neun Ressourcen veröffentlicht. Drei weitere Ressourcen werden voraussichtlich bis Ende 2025 veröffentlicht, da wir weiterhin das Potenzial des Nickelbezirks Timmins demonstrieren.“

Der Bericht vom 21. August 2025 mit einem Stichtag vom 10. April 2025 trägt den Titel „National Instrument 43-101 Mineral Resource Estimates and Technical Report on the Texmont Ni-Co-Pd-Pt Deposit, Texmont Nickel Sulphide Project, Timmins Nickel District, Ontario, Canada” (Mineralressourcenschätzungen und technischer Bericht gemäß National Instrument 43-101 zur Ni-Co-Pd-Pt-Lagerstätte Texmont, Texmont Nickel Sulphide Project, Timmins Nickel District, Ontario, Kanada). Der Bericht wurde von Caracle Creek International Consulting Inc. für Canada Nickel erstellt und ist unter dem Emittentenprofil des Unternehmens unter www.sedarplus.com zu finden.