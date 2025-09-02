Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 02.09.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.09.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: -7,32 %
Tagesperformance: -7,32 %
Platz 1
Performance 1M: +1,61 %
Performance 1M: +1,61 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -3,92 %
Tagesperformance: -3,92 %
Platz 2
Performance 1M: -1,26 %
Performance 1M: -1,26 %
Biogen
Tagesperformance: +3,56 %
Tagesperformance: +3,56 %
Platz 3
Performance 1M: +0,46 %
Performance 1M: +0,46 %
Adobe
Tagesperformance: -3,40 %
Tagesperformance: -3,40 %
Platz 4
Performance 1M: +0,94 %
Performance 1M: +0,94 %
Ross Stores
Tagesperformance: +3,27 %
Tagesperformance: +3,27 %
Platz 5
Performance 1M: +6,26 %
Performance 1M: +6,26 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: +3,24 %
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 6
Performance 1M: +4,78 %
Performance 1M: +4,78 %
Starbucks
Tagesperformance: +3,18 %
Tagesperformance: +3,18 %
Platz 7
Performance 1M: +0,53 %
Performance 1M: +0,53 %
MercadoLibre
Tagesperformance: -3,10 %
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 8
Performance 1M: +3,18 %
Performance 1M: +3,18 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,65 %
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 9
Performance 1M: -16,05 %
Performance 1M: -16,05 %
Cintas
Tagesperformance: -2,47 %
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 10
Performance 1M: -6,52 %
Performance 1M: -6,52 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -2,42 %
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 11
Performance 1M: -4,00 %
Performance 1M: -4,00 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -2,29 %
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 12
Performance 1M: -2,86 %
Performance 1M: -2,86 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: -2,20 %
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 13
Performance 1M: +6,70 %
Performance 1M: +6,70 %
T-Mobile US
Tagesperformance: +2,09 %
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 14
Performance 1M: +4,90 %
Performance 1M: +4,90 %
Paychex
Tagesperformance: -2,08 %
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 15
Performance 1M: -0,97 %
Performance 1M: -0,97 %
PepsiCo
Tagesperformance: +2,04 %
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 16
Performance 1M: +5,43 %
Performance 1M: +5,43 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -2,00 %
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 17
Performance 1M: -2,73 %
Performance 1M: -2,73 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte