Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 02.09.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.09.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Ulta Beauty
Tagesperformance: +7,37 %
Platz 1
Performance 1M: -4,09 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: -7,32 %
Platz 2
Performance 1M: +1,61 %
TransDigm Group
Tagesperformance: -7,13 %
Platz 3
Performance 1M: -15,03 %
Albemarle
Tagesperformance: -6,14 %
Platz 4
Performance 1M: +22,92 %
Constellation Brands (A)
Tagesperformance: -5,92 %
Platz 5
Performance 1M: -3,51 %
GE Vernova
Tagesperformance: -5,08 %
Platz 6
Performance 1M: -7,87 %
Ralph Lauren Registered (A)
Tagesperformance: +4,93 %
Platz 7
Performance 1M: +0,86 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: -4,28 %
Platz 8
Performance 1M: 0,00 %
Southwest Airlines
Tagesperformance: -3,94 %
Platz 9
Performance 1M: +10,37 %
Equifax
Tagesperformance: -3,79 %
Platz 10
Performance 1M: +1,93 %
Biogen
Tagesperformance: +3,56 %
Platz 11
Performance 1M: +0,46 %
Equity Residential Registered of Benef Interest
Tagesperformance: -3,52 %
Platz 12
Performance 1M: +4,61 %
Bunge Global
Tagesperformance: -3,45 %
Platz 13
Performance 1M: +6,88 %
Adobe
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 14
Performance 1M: +0,94 %
Block (A)
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 15
Performance 1M: +6,05 %
Nike (B)
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 16
Performance 1M: +2,58 %
Stanley Black & Decker
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 17
Performance 1M: +8,81 %
Ross Stores
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 18
Performance 1M: +6,26 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 19
Performance 1M: +4,78 %
Align Technology
Tagesperformance: -3,18 %
Platz 20
Performance 1M: +2,14 %
Starbucks
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 21
Performance 1M: +0,53 %
Weyerhaeuser
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 22
Performance 1M: +2,45 %
Generac Holdings
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 23
Performance 1M: -5,55 %
Trimble
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 24
Performance 1M: -3,09 %
United Parcel Service Registered (B)
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 25
Performance 1M: +2,10 %
Invitation Homes
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 26
Performance 1M: +2,30 %
Deckers Outdoor
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 27
Performance 1M: +14,49 %
Incyte
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 28
Performance 1M: +10,70 %
Boston Scientific
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 29
Performance 1M: -0,22 %
APA Corporation
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 30
Performance 1M: +24,56 %
Humana
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 31
Performance 1M: +22,19 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 32
Performance 1M: -16,05 %
Dollar Tree
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 33
Performance 1M: -5,39 %
Centene
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 34
Performance 1M: +10,98 %
Boeing
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 35
Performance 1M: +4,47 %
NetApp
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 36
Performance 1M: +10,47 %
Fox Registered (B)
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 37
Performance 1M: +5,92 %
Corning
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 38
Performance 1M: +7,79 %
Interactive Brokers Group Registered (A)
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 39
Performance 1M: -2,96 %
Domino's Pizza
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 40
Performance 1M: -2,11 %
