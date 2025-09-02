    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Trump verlegt Hauptquartier für Weltraum-Verteidigung

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump plant Verlegung des Space Command nach Alabama.
    • "Rocket City" soll 30.000 neue Arbeitsplätze schaffen.
    • Space Command überwacht Weltraum und warnt vor Angriffen.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump möchte den Hauptsitz der US-Streitkräfte für Weltraumeinsätze in den Bundesstaat Alabama verlegen und damit eine jahrelange Diskussion beilegen. Der frühere US-Präsident Joe Biden von den Demokraten hatte die Peterson Space Force-Basis im demokratisch geführten Bundesstaat Colorado als Sitz etabliert und dies als zunächst vorläufigen Schritt deklariert.

    Trump hatte sich schon während seiner ersten Amtszeit für das Redstone Arsenal in Huntsville in Alabama ausgesprochen, einem republikanisch regierten Staat im Süden der USA.

    Die Stadt solle von nun an als "Rocket City" bekannt sein, schlug Trump vor. Er versprach der Region 30.000 Arbeitsplätze. Am Sitz in Colorado arbeiten laut Angaben des Kongresses derzeit rund 1.700 Menschen. Den Unterschied erklärte Trump zunächst nicht.

    "Space Command" dient zur Verteidigung im Weltraum

    Das "Space Command" gilt als elftes Führungskommando des US-Militärs, zu denen unter anderem auch Kommandos für die Militäraktivitäten in Europa und Afrika oder für Cyber-Aufgaben zählen.

    Das Weltraumkommando ist Teil der US-Streitkräfte und untersteht dem Verteidigungsministerium. Zu den Hauptaufgaben zählen unter anderem die Überwachung von Objekten im Weltraum mittels Satelliten, die Unterstützung anderer US-Streitkräfte wie der Air Force und der Navy sowie die rechtzeitige Warnung vor Raketenangriffen.

    Trump hatte die Gründung des Weltraum-Führungskommandos Ende 2018 bekanntgegeben und dabei verschiedene Aufgaben anderer Militärabteilungen zusammengefasst./cfa/DP/zb






