DANONE Aktie gewinnt an Wert - 02.09.2025

Die DANONE Aktie notiert aktuell bei 73,69€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,02 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,16 € entspricht. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Danone ist ein führendes Unternehmen im Bereich gesunder Lebensmittel, bekannt für Milchprodukte und pflanzliche Alternativen. Mit starker Marktpräsenz in Europa und Asien konkurriert es mit Nestlé und Unilever. Danone hebt sich durch seinen Fokus auf Nachhaltigkeit und lokale Anpassung ab.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von DANONE in den letzten drei Monaten Verluste von -5,29 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DANONE Aktie damit um -1,65 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,92 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DANONE +10,20 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,88 % geändert.

DANONE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,65 % 1 Monat -1,92 % 3 Monate -5,29 % 1 Jahr +13,69 %

Informationen zur DANONE Aktie

Es gibt 681 Mio. DANONE Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,16 Mrd.EUR wert.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone nach einer Konferenz mit dem Finanzchef auf "Underperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Dessen Aussagen seien "zuversichtlich und logisch" gewesen, schrieb David Hayes in einer am …

Top- und Flop-Aktien am 02.09.2025 im E-Stoxx 50.

DANONE Aktie jetzt kaufen?

Ob die DANONE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DANONE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.